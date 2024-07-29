Армія РФ вчинила в Україні понад 130 тис воєнних злочинів — Офіс Генпрокурора

Станом на 29 липня, від початку широкомасштабного вторгнення, російська армія вчинила в Україні 133 тис воєнних злочинів усіх видів, які є в Римському статуті.

Росія вчинила в Україні 133 тис воєнних злочинів

Про це повідомив керівник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов на заході "Оленівка — місце воєнного злочину Росії".

Бєлоусов нагадав, що до наших військових та військовополонених масово фабрикуються справи, вони притягаються до відповідальності з абсолютно надуманих підстав на абсолютно безбожні терміни.

Сьогодні, станом на цей ранок, з моменту відкритого вторгнення, росіяни вчинили 133 тисячі воєнних злочинів по всій нашій країні. Діапазон воєнних злочинів міститься повністю у Римському статуті, тобто Росія вчиняла всі види злочинів, які там передбачені: це депортація дітей, це вбивство, це сексуальне насильство, жорстоке поводження, вбивство військовополонених, розграбування майна і інші злочини проти культурної спадщини України і інше. Юрій Бєлоусов Керівник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генпрокурора

Бєлоусов розповів, що наразі в Україні розслідування воєнних злочинів здійснюється Офісом Генерального прокурора разом зі Службою безпеки України і з Національною поліцією. Створені відповідно спеціалізовані підрозділи, які збирають доказову базу і притягають до відповідальності.

На цей час 635 осіб з числа військових Російської Федерації отримали повідомлення про підозру, 457 справи перебувають на розгляді в наших судах і 121 вирок вже винесено щодо них. Проте, на жаль, більшість цих вироків винесена заочно. За словами Бєлоусова, тільки 17 воєнних злочинців наразі перебувають фізично в руках українських правоохоронців.

Але ми віримо в те, що це не дарма. Головне — отримати вирок, доказати всьому світу, що ця особа вчинила злочин, а потім шукати, шукати її майно, її статки по всьому світу. Всі ви знаєте, що до цього часу воєнні злочинці, які вчиняли під час війни Другої світової, до цього часу шукають їх по всьому світу і все своє життя вони ховаються від правосуддя. Всі ми хочемо, всі ми віримо, що злочинці, включаючи Путіна і всіх його приспічників, опиняться в наших руках. Але наше завдання — правоохоронної системи- на той момент, коли це станеться, мати докази зібрані в належний спосіб. Ми працюємо також, як колеги згадали, з міжнародним кримінальним судом. Поширити

Станом на сьогодні 6 осіб вже отримали ордер на арешт: це президент Російської Федерації, так звана, уповноважена в справах дитини, яка сама вчиняє злочини щодо наших дітей, 4 командуючих зі складу ЗС РФ, міністр оборони, командуючий головним штабом, а також 2 генерала за нанесення ракетних ударів по енергосистемі України.

Ми продовжуємо. На цей рік пріоритетом міжнародного кримінального суду — це і наступний рік, окрім депортації наших дітей, вони продовжують розслідувати це, окрім атак по енергоструктурі України, наступний такий великий блок — це катування в місцях несвободи. Для міжнародного кримінального суду те, що відбувається в місцях несвободи на окупованій території України, на території Російської Федерації, є свідченням системної політики росіян. Для нас також. Ми намагаємося довести всьому світу, що росіяни катують наших цивільних, наших військових. Це не поодинокі випадки. Це ціла система фільтрації, коли вони відбирають тих людей, які мають активну позицію, знаходять їх, поміщають в місцях несвободи і катують.

Теракт РФ в Оленівці: що відомо

Представник генпрокуратури наголосив на жахливості та умисності злочину, який відбувся в Оленівці.

Ні в кого немає сумніву, ані в Україні, ані поза її межами, що цей злочин вчинила Росія. Ні в кого немає сумніву, що цей злочин був вчинений умисно. Питання тільки в тому, в механізмі його вчинення. Поширити

Одна з основних версій, що був вчинений підірваний термобаричний снаряд, стверджує Бєлоусов. Враховуючи наслідки, були обстежені всі тіла бійців, які були повернені, залучались міжнародні партнери та відповідне обладнання для обстеження кожного тіла, щоб зрозуміти механізм спричинення.

Є різні версії, що це може бути, що могло спричинити, сам вид спричинення цього злочину. Так, пройшло 2 роки. На жаль, до цього часу назвати ті прізвища, які безпосередньо вчинили ці злочини, ми не можемо.

Він наголошує, що крім цього, безпосереднього злочину був вчинений і наступний злочин, який призвів до загибелі 9 бійців, які перебували у бараку: після вибуху, протягом кількох годин, ті бійці, які зазнали серйозних поранень, не отримували медичну допомогу.

Не просто не отримували допомогу, а не отримували свідомо цю медичну допомогу. І присутні на місці керівник установи, заступник керівника установи, інші посадові особи, вжили всіх заходів для того, щоб ця допомога надана не була. Як наслідок, ми маємо 9 бійців, які загинули через втрату крові, через не отримання належної медичної допомоги. Цинізм ситуації полягає в тому, що за свідченнями самих бійців, які були там, на місці були швидкі, які прибули, які мали можливість надати цю допомогу, але не були допущені на територію. Найгірша ситуація в тому, що один з бійців вже був поміщений в швидку, але за вказівкою керівництва установи звідти його витягли, і людина померла через втрату крові. Поширити

За його словами, на минулому тижні підозру за цей злочин, поки заочно отримав керівник установи і його заступник. Від СБУ вдалося повністю встановити всю картину з показів військових, які були звільнені. Також він розповів, що, на щастя, серед людей, які перебували в полоні, були військові медики, які могли оцінити ситуацію і стан надання медичної допомоги, перебуваючи на місці. Керівник установи і заступник отримували підозру саме фактично за вбивство.

Офіс Генпрокурора кваліфікував злочин саме як вбивство, свідоме не надання медичної допомоги і перешкоджання її наданню, наголосив Бєлоусов.

Керівництво цієї установи, це просто маріонетки, на території установи перебували працівники Федеральної служби безпеки, перебували представники управління Федеральної служби виконання покарань РФ, які є кураторами всіх місць несвободи, як на підконтрольних Україні територіях, так і на території Росії. Ці особи встановлюються. Ми зберемо належну доказову базу для того, щоб дійти до саме тих людей, які запроваджують цю політику фактично геноциду України. Щоб вони понесли відповідальність. Правосуддя вміє чекати.

Він запевнив, що з боку Офісу Генерального прокурора, з боку слідчих Служби безпеки, Національної поліції робиться все можливе для того, щоб встановити кожного з російських злочинців.