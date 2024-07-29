Армия РФ совершила в Украине более 130 тыс военных преступлений — Офис Генпрокурора

По состоянию на 29 июля, с начала широкомасштабного вторжения, российская армия совершила в Украине 133 тыс военных преступлений всех видов, имеющихся в Римском статуте.
Главные тезисы
- Российская армия совершила в Украине более 130 тыс военных преступлений разных видов согласно Римскому статуту.
- Более 600 военных РФ получили уведомление о подозрении, в 457 случаях уже рассматриваются дела в украинских судах, вынесен 121 приговор.
- Расследование военных преступлений проводится совместно с Офисом Генерального прокурора, Службой безопасности и Национальной полицией.
- Международный уголовный суд также участвует в привлечении к ответственности российских военных преступников.
- Очевидцы убийства бойцов подтверждают умышленное неоказание медицинской помощи в колонии Еленовки. Руководитель учреждения и его заместитель подозреваются в убийстве.
Россия совершила в Украине 133 тыс военных преступлений
Об этом сообщил руководитель департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офису Генпрокурора Юрий Белоусов на мероприятии "Еленовка — место военного преступления России".
Белоусов напомнил, что к нашим военным и военнопленным массово фабрикуются дела, они привлекаются к ответственности по совершенно надуманным основаниям на совершенно безбожные сроки.
Белоусов рассказал, что в настоящее время в Украине расследование военных преступлений осуществляется Офисом Генерального прокурора вместе со Службой безопасности Украины и Национальной полицией. Созданы соответственно специализированные подразделения, собирающие доказательную базу и привлекаемые к ответственности.
В настоящее время 635 человек из числа военных Российской Федерации получили уведомление о подозрении, 457 дела находятся на рассмотрении в наших судах и 121 приговор уже вынесен в отношении их. Однако, к сожалению, большинство этих приговоров вынесены заочно. По словам Белоусова, только 17 военных преступников находятся физически в руках украинских правоохранителей.
По состоянию на сегодняшний день 6 человек уже получили ордер на арест: это президент Российской Федерации, так называемый, уполномоченный по делам ребенка, который сам совершает преступления в отношении наших детей, 4 командующих из состава ВС РФ, министр обороны, командующий главным штабом, а также 2 генерала за нанесение ракетных ударов по энергосистеме Украины.
Мы продолжаем. В этом году приоритетом международного уголовного суда — это и следующий год, кроме депортации наших детей, они продолжают расследовать это, кроме атак по энергоструктуре Украины, следующий такой большой блок — это пытки в местах несвободы. Для международного уголовного суда происходящее в местах несвободы на оккупированной территории Украины на территории Российской Федерации является свидетельством системной политики россиян. Для нас тоже. Мы стараемся доказать всему миру, что русские пытают наших гражданских, наших военных. Это не редкие случаи. Это целая система фильтрации, когда они отбирают людей, которые имеют активную позицию, находят их, помещают в местах несвободы и пытают.
Теракт РФ в Еленовке: что известно
Представитель генпрокуратуры отметил ужасность и умышленность преступления, которое произошло в Еленовке.
Одна из основных версий, совершенный взорванный термобарический снаряд, утверждает Белоусов. Учитывая последствия, были обследованы все возвращенные тела бойцов, привлекались международные партнеры и соответствующее оборудование для обследования каждого тела, чтобы понять механизм вызова.
Есть разные версии, что это может быть, что могло повлечь, сам вид этого преступления. Да, прошло 2 года. К сожалению, до сих пор назвать те фамилии, которые совершили эти преступления, мы не можем.
Он отмечает, что кроме этого, непосредственного преступления было совершено и следующее преступление, которое привело к гибели 9 находившихся в бараке бойцов: после взрыва, в течение нескольких часов, те бойцы, которые получили серьезные ранения, не получали медицинскую помощь.
По его словам, на прошлой неделе подозрение за это преступление пока заочно получил руководитель учреждения и его заместитель. От СБУ удалось полностью установить всю картину с показаний военных, которые были освобождены. Также он рассказал, что, к счастью, среди находившихся в плену людей были военные медики, которые могли оценить ситуацию и состояние оказания медицинской помощи, находясь на месте. Руководитель учреждения и заместитель получали подозрение именно за убийство.
Офис Генпрокурора квалифицировал преступление именно как убийство, сознательное не оказание медицинской помощи и препятствование ее оказанию, подчеркнул Белоусов.
Руководство этого учреждения, это просто муртады, на территории учреждения находились работники Федеральной службы безопасности, находились представители управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ, которые являются кураторами всех мест несвободы, как на подконтрольных Украине территориях, так и на территории России. Эти личности устанавливаются. Мы соберем надлежащую доказательную базу для того, чтобы дойти до тех людей, которые вводят эту политику фактически геноцида Украины. Чтобы они понесли ответственность. Правосудие умеет ждать.
Он заверил, что со стороны Офиса Генерального прокурора, со стороны следователей Службы безопасности, Национальной полиции делается все возможное, чтобы установить каждого из российских преступников.
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