Армія РФ вигадує "успіхи" на фронті задля залякування Заходу

Російський диктатор Володимир Путін досі намагається переконати Захід в тому, що його війська стрімко просуваються на полі бою. Однак американський Інститут вивчення війни дійшов висновку, що більшість заявлених “успіхів” армії РФ просто вигадані.

Росія лише імітує, що перемагає у війні проти України

Американські аналітики звернули увагу на заяву начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Росії генерал-полковник Сергія Рудського.

Останній вчора почав стверджувати, що з початку року армія РФ окупувала близько 900 квадратних кілометрів і 42 населених пункти.

За словами Рудського, в 2025 році російські війська захопили понад 6700 квадратних кілометрів території і понад 300 населених пунктів.

На цьому тлі він додав, що росіяни контролюють "більше половини" Костянтинівки, а в січні-лютому 2026 року захопили 160 квадратних кілометрів і 11 населених пунктів у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Що також цікаво, Рудський не захотів визнавати нещодавні успіші контрнаступи ЗСУ на цій ділянці фронту.

Проте аналітики ISW виявили, що більшість “успіхів” армії РФ просто вигадані заради залякування Заходу, адже Путін хоче переконати світ, що перемагає у війні.

Так, згідно з даними експертів, з початку року ворог окупував лише 19 населених пунктів і 572 квадратних кілометри території, що на 23 населених пункти і 328 квадратних кілометрів менше, ніж стверджує Рудський.

Що стосується просувань Росії в 2025 році, то противник окупував на 50 населених пунктів менше, ніж заявляє.