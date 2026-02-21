Армия РФ выдумывает "успехи" на фронте для запугивания Запада

Российский диктатор Владимир Путин по-прежнему пытается убедить Запад в том, что его войска стремительно продвигаются на поле боя. Однако американский Институт изучения войны пришел к выводу, что большинство заявленных "успехов" армии РФ просто придуманы.

Россия только имитирует, что побеждает в войне против Украины

Американские аналитики обратили внимание на заявление начальника Главного оперативного управления Генерального штаба России генерал-полковника Сергея Рудского.

Последний вчера начал утверждать, что с начала года армия РФ оккупировала около 900 квадратных километров и 42 населенных пункта.

По словам Рудского, в 2025 году российские войска захватили более 6700 квадратных км территории и более 300 населенных пунктов.

На этом фоне он добавил, что россияне контролируют более половины Константиновки, а в январе-феврале 2026 года захватили 160 квадратных километров и 11 населенных пунктов в Запорожской и Днепропетровской областях.

Что также интересно, Рудский не захотел признавать недавние успешные контрнаступления ВСУ на этом участке фронта.

Однако аналитики ISW обнаружили, что большинство "успехов" армии РФ просто придуманы ради устрашения Запада, ведь Путин хочет убедить мир, что побеждает в войне.

Так, согласно данным экспертов, с начала года враг оккупировал лишь 19 населенных пунктов и 572 квадратных километра территории, что на 23 населенных пункта и 328 квадратных километров меньше, чем утверждает Рудской.

Что касается продвижений России в 2025 году, то противник оккупировал на 50 населённых пунктов меньше, чем заявляет.