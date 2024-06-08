За інформацією військового аналітика німецького видання Bild Юліана Рьопке, окупаційна армія РФ втрачає десятки танків у злочинній війні проти України буквально через одну помилку водіїв бронетехніки.

Як одна помилка призводить до численних втрат окупаційною армією десятків одиниць бронетехніки

Зазначається, що Рьопке проаналізував відео, на якому українські військові знищують так званий “танк-черепаху” російських окупантів.

Аналітик підкреслив, що спочатку російський танк підірвався на міні, однак не був знищений, просто втратив здатність переміщуватись.

При цьому екіпаж танку та російські окупанти на борту мали час, щоб покинути підбитий танк.

Рьопке зазначає, що навіть нерухомий “танк-черепаху” дуже складно знищити.

Однак механік-водій, тікаючи, залишив відкритим оглядовий люк у лобовій частині машини.

Саме туди влетів невеликий український дрон-камікадзе і викликав потужний вибух.

Якби кришку люка закрили, знищити танк було б набагато складніше.

Рьопке зазначив, що це не єдиний такий випадок і практично щодня майже однаковим чином російські окупанти втрачають техніку.

У результаті жертвами відкритих люків стали вже сотні танків, БТР і БМП.

На думку аналітика, виною всьому паніка російських танкістів, які забувають про необхідність закрити люк, коли залишають пошкоджену на мінах техніку.

Що відомо про використання ЗСУ техніки українського виробництва

За інформацією Міноборони України, від початку вторгнення злочинної армії РФ в Україну українські військові отримали на озброєння близько 110 зразків техніки.

Зазначається, що наразі більше третини усієї військової техніки, яку використовують ЗСУ на фронті, вироблена в Україні.

Кодифікація та допуск озброєння українського виробництва до експлуатації дозволяє закуповувати його за кошти з державного бюджету.

Зазначається, протягом останніх 5 місяців на озброєння українських військових надійшло 60 зразків військової техніки і зброї вітчизняного виробництва.

Сюди входять броньовані автомобілі, позашляховики, вантажівки, мотоцикли та спеціальна автотехніка.

Офіційно допущено до експлуатації популярні у військах моделі позашляховиків виробництва японських та європейських автовиробників, а також найбільший у світі американський тягач-транспортер для перевезення по бездоріжжю танків, самохідних артилерійських установок та іншої важкої бронетехніки, - наголошують у відомстві. Поширити

Повідомляється, що понад третина усіх зразків автомобільної техніки – української розробки та виробництва.

Наразі наша держава здатна створювати спецавтомобілі, броньовані автомобілі, звичайні вантажівки, всюдиходи та електромотоцикли вітчизняного виробництва.