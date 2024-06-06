Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 515 000 військових.
Головні тези:
- Українські військові ліквідували понад 1300 солдатів РФ та 22 танки, знищивши значну частку техніки та озброєння агресора.
- Загальна кількість втрат російської армії в ході вторгнення становить 515 000 військових, що свідчить про ефективність заходів оборони України.
- Повітряні сили та артилерія ЗСУ продовжують уражати російські позиції, демонструючи високу боєздатність та відданість захисту країни.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1300 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 7828 (+22) од;
бойових броньованих машин — 15076 (+40) од.;
артилерійських систем — 13433 (+48) од.;
РСЗВ — 13433 (+48) од.;
засоби ППО — 831 (+1) од.;
літаків — 357 од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10846 (+41) од.;
крилатих ракет — 2270 од.;
кораблів/катерів — 27 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 18360 (+63) од.;
спеціальної техніки — 2230 (+7) од.
Яка ситуація на фронті
Раніше у Генеральному штабі щодо оперативної обстановки інформували, що 5 червня на фронті відбулося 85 бойових зіткнень.
Крім того, у військовому командуванні звернули увагу, що на Покровському напрямку російські загарбники не полишають спроб вклинитися в оборону українських захисників.
Додамо, за даними Генштабу, за добу 5 червня Повітряні сили та ракетні війська і артилерія ЗСУ уразили: 12 районів зосередження живої сили окупантів, 1 район зосередження ОВТ, 2 пункти управління БпЛА та 1 радіолокаційну станцію противника.
Також у Державній прикордонній службі України розповіли, що на Бахмутському напрямку Сили оборони 5 червня відбили ворожий наступ, а частину танків вдалося знищити за допомогою дронів.
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