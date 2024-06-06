Сили оборони ліквідували понад 1300 солдатів РФ та 22 танки
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони ліквідували понад 1300 солдатів РФ та 22 танки

Генштаб ЗСУ
зсу

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 515 000 військових.

Головні тези:

  • Українські військові ліквідували понад 1300 солдатів РФ та 22 танки, знищивши значну частку техніки та озброєння агресора.
  • Загальна кількість втрат російської армії в ході вторгнення становить 515 000 військових, що свідчить про ефективність заходів оборони України.
  • Повітряні сили та артилерія ЗСУ продовжують уражати російські позиції, демонструючи високу боєздатність та відданість захисту країни.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1300 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 7828 (+22) од;

  • бойових броньованих машин — 15076 (+40) од.;

  • артилерійських систем — 13433 (+48) од.;

  • РСЗВ — 13433 (+48) од.;

  • засоби ППО — 831 (+1) од.;

  • літаків — 357 од.;

  • гелікоптерів — 326 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10846 (+41) од.;

  • крилатих ракет — 2270 од.;

  • кораблів/катерів — 27 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 18360 (+63) од.;

  • спеціальної техніки — 2230 (+7) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі щодо оперативної обстановки інформували, що 5 червня на фронті відбулося 85 бойових зіткнень.

Крім того, у військовому командуванні звернули увагу, що на Покровському напрямку російські загарбники не полишають спроб вклинитися в оборону українських захисників.

Додамо, за даними Генштабу, за добу 5 червня Повітряні сили та ракетні війська і артилерія ЗСУ уразили: 12 районів зосередження живої сили окупантів, 1 район зосередження ОВТ, 2 пункти управління БпЛА та 1 радіолокаційну станцію противника.

Також у Державній прикордонній службі України розповіли, що на Бахмутському напрямку Сили оборони 5 червня відбили ворожий наступ, а частину танків вдалося знищити за допомогою дронів.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили два російських ЗРГК "Панцирь" на Південному напрямку
панцирь
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ЗСУ спрогнозували ймовірні напрямки подальшого наступу армії РФ
Військові ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ показали "полювання" САУ Cheetah на ракети та дрони РФ — фото
САУ Cheetah

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?