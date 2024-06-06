Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 515 000 військових.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1300 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків — 7828 (+22) од;

бойових броньованих машин — 15076 (+40) од.;

артилерійських систем — 13433 (+48) од.;

РСЗВ — 13433 (+48) од.;

засоби ППО — 831 (+1) од.;

літаків — 357 од.;

гелікоптерів — 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10846 (+41) од.;

крилатих ракет — 2270 од.;

кораблів/катерів — 27 од.;

підводних човнів — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 18360 (+63) од.;

спеціальної техніки — 2230 (+7) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі щодо оперативної обстановки інформували, що 5 червня на фронті відбулося 85 бойових зіткнень.

Крім того, у військовому командуванні звернули увагу, що на Покровському напрямку російські загарбники не полишають спроб вклинитися в оборону українських захисників.

Додамо, за даними Генштабу, за добу 5 червня Повітряні сили та ракетні війська і артилерія ЗСУ уразили: 12 районів зосередження живої сили окупантів, 1 район зосередження ОВТ, 2 пункти управління БпЛА та 1 радіолокаційну станцію противника.

Також у Державній прикордонній службі України розповіли, що на Бахмутському напрямку Сили оборони 5 червня відбили ворожий наступ, а частину танків вдалося знищити за допомогою дронів.