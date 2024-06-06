Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 515 тысяч военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1300 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков — 7828 (+22) ед;

боевых бронированных машин — 15076 (+40) ед;

артиллерийских систем — 13433 (+48) ед;

РСЗО — 13433 (+48) ед;

средства ПВО — 831 (+1) ед;

самолетов — 357 ед;

вертолетов — 326 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 10846 (+41) ед;

крылатых ракет — 2270 ед;

кораблей/катеров — 27 ед;

подводных лодок — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 18360 (+63) ед;

специальной техники — 2230 (+7) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе по оперативной обстановке информировали, что 5 июня на фронте произошло 85 боевых столкновений.

Кроме того, в военном командовании обратили внимание, что на Покровском направлении российские захватчики не оставляют попыток вклиниться в оборону украинских защитников.

Добавим, по данным Генштаба, в сутки 5 июня Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили: 12 районов сосредоточения живой силы оккупантов, 1 район сосредоточения ВВТ, 2 пункта управления БпЛА и 1 радиолокационную станцию противника.

Также в Государственной пограничной службе Украины рассказали, что на Бахмутском направлении Силы обороны 5 июня отразилось враждебное наступление, а часть танков удалось уничтожить с помощью дронов.