Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 515 тысяч военных.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины ликвидировали более 1300 солдат РФ и 22 танка.
- Общее количество потерь российской армии в ходе вторжения составляет 515 тысяч военных.
- Военное командование Украины успешно действует на фронте, отражая враждебные наступления и нанося удары по определенным объектам.
- Согласно данным Генштаба, за одни сутки силы обороны уничтожили значительное количество российской техники и авиации.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1300 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 7828 (+22) ед;
боевых бронированных машин — 15076 (+40) ед;
артиллерийских систем — 13433 (+48) ед;
РСЗО — 13433 (+48) ед;
средства ПВО — 831 (+1) ед;
самолетов — 357 ед;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 10846 (+41) ед;
крылатых ракет — 2270 ед;
кораблей/катеров — 27 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 18360 (+63) ед;
специальной техники — 2230 (+7) ед.
Какая ситуация на фронте
Ранее в Генеральном штабе по оперативной обстановке информировали, что 5 июня на фронте произошло 85 боевых столкновений.
Кроме того, в военном командовании обратили внимание, что на Покровском направлении российские захватчики не оставляют попыток вклиниться в оборону украинских защитников.
Добавим, по данным Генштаба, в сутки 5 июня Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили: 12 районов сосредоточения живой силы оккупантов, 1 район сосредоточения ВВТ, 2 пункта управления БпЛА и 1 радиолокационную станцию противника.
Также в Государственной пограничной службе Украины рассказали, что на Бахмутском направлении Силы обороны 5 июня отразилось враждебное наступление, а часть танков удалось уничтожить с помощью дронов.
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