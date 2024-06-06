ЗСУ провели триденний рейд в районі Кремінної і захопили танк РФ

На початку квітня десантні підрозділи злочинної армії РФ атакували позиції 12-ї бригади "Азов" в районі Кремінної на Луганщині, однак внаслідок мін та атак БпЛА почали тікати і кинули техніку на полі бою, яку згодом “затрофеїли” українські військові.

Що відомо про операцію ЗСУ зі здобуття трофейної техніки армії РФ

Зазначається, що триденна операція із захоплення танку окупаційної армії РФ Т-72Б3М проводилась українськими військовими поблизу Тернів на захід від Кремінної.

Тікаючи, російські окупанти кинули майже неушкоджений танк Т-72Б3М.

Журналісти видання зазначають, що цей танк окупаційної армії РФ є одним з найбільш габаратних і ймовірно найефективніших пристроїв радіоперешкод для захисту від безпілотників.

Бійцям 12-ї бригади "Азов" знадобилось 3 дні для перевірки, ремонту та перевезення 51-тонного Т-72.

Вже за 2 місяці ворожий танк перефарбували і приписали до того ж танкового батальйону, який його “затрофеїв”. Це один із двох трофейних Т-72Б3М, які перебувають на озброєнні 12-ї бригади "Азов".

Українці прозвали його "Цар-танк" або "Цар-РЕБ" — за "електронну боротьбу".У нього була величезна система РЕБ з додатковими батареями з боків, прив’язаними тросами.

Чому росіяни навалили стільки техніки глушіння на один танк, очевидно. Протягом шести місяців, починаючи з жовтня, дружні до Росії депутати-республіканці в Конгресі США блокували подальшу допомогу США Україні, позбавивши українських бригад артилерійських снарядів і протитанкових ракет, необхідних для відбиття російських нападів. Тож українці запустили швидку програму зі створення в сотнях крихітних майстерень до 100 тис вибухонебезпечних безпілотних літальних апаратів FPV як проміжний засіб у вогневій потужності. Коли крихітні українські безпілотники заполонили небо, росіяни намагалися розгорнути засоби захисту від безпілотників, включаючи засоби перешкод, які могли блокувати сигнали управління безпілотниками, - пояснюється у матеріалі видання. Поширити

"Цар-танк", ймовірно, являв собою зеніт російського бойового глушіння безпілотних літальних апаратів. Наразі вже відомо, як проходила операція з його викрадення.

Зазначається, що в ніч на 3 квітня розвідники підкралися до танка із метою оглянути його. Вони знайшли його заплутаним у колючому дроті на нерозірваній протитанковій міні.

Танк був розряджений, оскільки екіпаж втік з нього, не вимкнувши попередньо систему керування вогнем.Вже наступної ночі бійці бригади вирішили викрасти танк.

Команда саперів і танковий екіпаж непомітно повернулися до Т-72, ​​щоб очистити будь-яку бойову вибухівку, включаючи міну під танком, і встановити нові батареї.

А вже в ніч на 5 квітня настав час вивезти його до позицій ЗСУ.

Піхота та оператори безпілотників спостерігали з безпечної відстані. Напоготові працювали медики та бригада швидкої допомоги.Саму крадіжку здійснювали два танкісти з позивними "Байдар" і "Тенор". Поширити

Вони підбігли до Т-72, ​​ігноруючи ближній російський артилерійський залп, і керували танком, не вмикаючи фар.

"Тенор", який був за кермом, нічого не бачив, а "Байдар" стояв у вежі, одягнувши окуляри нічного бачення та приймаючи вказівки по радіо від найближчих військ.

Через погану видимість танк на максимальній швидкості влетів у воронку від снаряда, внаслідок чого водій отримав струс мозку, але все одно зміг вивезти техніку за лінії оборони ЗСУ.

Українська розвідка вилучила глушники для ретельного огляду. Екіпажі 12-ї бригади "Азов" усунули деякі поверхневі пошкодження, зокрема розбите скло на першій контрольній оптиці, та передали Т-72 танковому батальйону бригади.

Що відомо про проблеми з танками в армії РФ

За словами військового аналітика, полковника запасу ЗСУ Петра Черника в ефірі 24 каналу, на складах країни-агресорки Росії дуже стрімко зменшується кількість танків.

Він зазначив, що в Росії вже не мають змоги випускати танки Т-72.