ЗСУ провели триденний рейд в районі Кремінної і захопили танк РФ

На початку квітня десантні підрозділи злочинної армії РФ атакували позиції 12-ї бригади "Азов" в районі Кремінної на Луганщині, однак внаслідок мін та атак БпЛА почали тікати і кинули техніку на полі бою, яку згодом “затрофеїли” українські військові.
Головні тези:
- Українські військові провели тривалу операцію і захопили танк РФ Т-72Б3М в районі Кремінної на Луганщині.
- Трофейний танк отримав прізвисько 'Цар-танк' чи 'Цар-РЕБ' за свою ефективну систему радіоперешкод для захисту від безпілотників.
- Українські бійці з 12-ї бригади 'Азов' вдало перегнали танк на свої позиції та забезпечили його використання.
- Аналітик звертає увагу на стрімке зменшення кількості танків Т-72 на складах Росії та проблеми з виробництвом нової техніки.
- У зв'язку із блокуванням допомоги від США, Україна пристосовує свої військові стратегії та виробництво безпілотників для боротьби з окупантами.
Що відомо про операцію ЗСУ зі здобуття трофейної техніки армії РФ
Зазначається, що триденна операція із захоплення танку окупаційної армії РФ Т-72Б3М проводилась українськими військовими поблизу Тернів на захід від Кремінної.
Тікаючи, російські окупанти кинули майже неушкоджений танк Т-72Б3М.
Журналісти видання зазначають, що цей танк окупаційної армії РФ є одним з найбільш габаратних і ймовірно найефективніших пристроїв радіоперешкод для захисту від безпілотників.
Бійцям 12-ї бригади "Азов" знадобилось 3 дні для перевірки, ремонту та перевезення 51-тонного Т-72.
Вже за 2 місяці ворожий танк перефарбували і приписали до того ж танкового батальйону, який його “затрофеїв”. Це один із двох трофейних Т-72Б3М, які перебувають на озброєнні 12-ї бригади "Азов".
Українці прозвали його "Цар-танк" або "Цар-РЕБ" — за "електронну боротьбу".У нього була величезна система РЕБ з додатковими батареями з боків, прив’язаними тросами.
"Цар-танк", ймовірно, являв собою зеніт російського бойового глушіння безпілотних літальних апаратів. Наразі вже відомо, як проходила операція з його викрадення.
Зазначається, що в ніч на 3 квітня розвідники підкралися до танка із метою оглянути його. Вони знайшли його заплутаним у колючому дроті на нерозірваній протитанковій міні.
Танк був розряджений, оскільки екіпаж втік з нього, не вимкнувши попередньо систему керування вогнем.Вже наступної ночі бійці бригади вирішили викрасти танк.
Команда саперів і танковий екіпаж непомітно повернулися до Т-72, щоб очистити будь-яку бойову вибухівку, включаючи міну під танком, і встановити нові батареї.
А вже в ніч на 5 квітня настав час вивезти його до позицій ЗСУ.
Вони підбігли до Т-72, ігноруючи ближній російський артилерійський залп, і керували танком, не вмикаючи фар.
"Тенор", який був за кермом, нічого не бачив, а "Байдар" стояв у вежі, одягнувши окуляри нічного бачення та приймаючи вказівки по радіо від найближчих військ.
Через погану видимість танк на максимальній швидкості влетів у воронку від снаряда, внаслідок чого водій отримав струс мозку, але все одно зміг вивезти техніку за лінії оборони ЗСУ.
Українська розвідка вилучила глушники для ретельного огляду. Екіпажі 12-ї бригади "Азов" усунули деякі поверхневі пошкодження, зокрема розбите скло на першій контрольній оптиці, та передали Т-72 танковому батальйону бригади.
Що відомо про проблеми з танками в армії РФ
За словами військового аналітика, полковника запасу ЗСУ Петра Черника в ефірі 24 каналу, на складах країни-агресорки Росії дуже стрімко зменшується кількість танків.
Він зазначив, що в Росії вже не мають змоги випускати танки Т-72.
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