ВСУ провели трехдневный рейд в Кременной районе и захватили танк РФ

В начале апреля десантные подразделения преступной армии РФ атаковали позиции 12-й бригады "Азов" в районе Кременной в Луганской области, однако в результате мин и атак БпЛА начали бежать и бросили технику на поле боя, которую впоследствии "затрофеили" украинские военные.

Что известно об операции ВСУ по получению трофейной техники армии РФ

Отмечается, что трехдневная операция по захвату танка оккупационной армии РФ Т-72Б3М проводилась украинскими военными вблизи Тернов к западу от Кременной.

Убегая, российские оккупанты бросили почти невредимый танк Т-72Б3М.

Журналисты издания отмечают, что этот танк оккупационной армии РФ является одним из самых габаратных и вероятно наиболее эффективных радиопомех для защиты от беспилотников.

Бойцам 12-й бригады "Азов" понадобилось 3 дня для проверки, ремонта и перевозки 51-тонного Т-72.

Уже через 2 месяца вражеский танк перекрасили и приписали к тому же танковому батальону, который его "затрофеил". Это один из двух трофейных Т-72Б3М, находящихся на вооружении 12-й бригады "Азов".

Украинцы прозвали его "Царь-танк" или "Царь-РЭБ" - за "электронную борьбу". У него была огромная система РЭБ с дополнительными батареями по бокам, привязанными тросами.

Почему россияне навалили столько техники глушения на один танк, очевидно. В течение шести месяцев, начиная с октября, дружественные с Россией депутаты-республиканцы в Конгрессе США блокировали дальнейшую помощь США Украине, лишив украинских бригад артиллерийских снарядов и противотанковых ракет, необходимых для отражения российских нападений. Поэтому украинцы запустили быструю программу по созданию в сотнях крохотных мастерских до 100 тыс. взрывоопасных беспилотных летательных аппаратов FPV как промежуточное средство в огневой мощи. Когда крошечные украинские беспилотники наводнили небо, россияне пытались развернуть средства защиты от беспилотников, включая средства помех, которые могли блокировать сигналы управления беспилотниками, - объясняется в материале издания. Поделиться

"Царь-танк", вероятно, представлял собой зенит русского боевого глушения беспилотных летательных аппаратов. Уже известно, как проходила операция по его похищению.

В ночь на 3 апреля разведчики подкрались к танку с целью осмотреть его. Они нашли его запутанным в колючей проволоке на неразорванной противотанковой мини.

Танк был разряжен, поскольку экипаж сбежал из него, не выключив предварительно систему управления огнем. Уже на следующую ночь бойцы бригады решили похитить танк.

Команда саперов и танковый экипаж незаметно вернулись в Т-72, ​​чтобы очистить любую боевую взрывчатку, включая мину под танком, и установить новые батареи.

А уже в ночь на 5 апреля пора вывезти его к позициям ВСУ.

Пехота и операторы беспилотников наблюдали с безопасного расстояния. Самое воровство совершали два танкиста с позывными "Байдар" и "Тенор". Поделиться

Они подбежали к Т-72, ​​игнорируя ближний русский артиллерийский залп, и управляли танком, не включая фар.

Находившийся за рулем "Тенор" ничего не видел, а "Байдар" стоял в башне, надев очки ночного видения и принимая указания по радио от ближайших войск.

Из-за плохой видимости танк на максимальной скорости влетел в воронку от снаряда, в результате чего водитель получил сотрясение мозга, но все равно смог вывезти технику по линии обороны ВСУ.

Украинская разведка изъяла глушители для тщательного досмотра. Экипажи 12-й бригады "Азов" устранили некоторые поверхностные повреждения, в том числе разбитые стекла на первой контрольной оптике, и передали Т-72 танковому батальону бригады.

Что известно о проблемах с танками в армии РФ

По словам военного аналитика, полковника запаса ВСУ Петра Черника в эфире 24 канала, на складах страны-агрессорки России очень стремительно уменьшается количество танков.

Он отметил, что в России уже нет возможности выпускать танки Т-72.