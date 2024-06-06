ВСУ провели трехдневный рейд в Кременной районе и захватили танк РФ

В начале апреля десантные подразделения преступной армии РФ атаковали позиции 12-й бригады "Азов" в районе Кременной в Луганской области, однако в результате мин и атак БпЛА начали бежать и бросили технику на поле боя, которую впоследствии "затрофеили" украинские военные.
Главные тезисы
- Украинские военные провели успешную трехдневную операцию по захвату танка РФ Т-72Б3М в районе Кременной Луганской области.
- Стремительное сокращение количества танков Т-72 на складах России свидетельствует о проблемах с производством новой техники в российской армии.
- Украина адаптирует свои военные стратегии и производство беспилотников для борьбы с оккупантами, учитывая блокировку помощи от США.
- Танк РФ Т-72Б3М, получивший прозвище Царь-танк за эффективную систему радиопомех, был успешно перегнан на позиции украинских военных.
- Аналитики отмечают уменьшение количества танков на складах России и нехватку технологических цепочек для производства новой техники в российской армии.
Что известно об операции ВСУ по получению трофейной техники армии РФ
Отмечается, что трехдневная операция по захвату танка оккупационной армии РФ Т-72Б3М проводилась украинскими военными вблизи Тернов к западу от Кременной.
Убегая, российские оккупанты бросили почти невредимый танк Т-72Б3М.
Журналисты издания отмечают, что этот танк оккупационной армии РФ является одним из самых габаратных и вероятно наиболее эффективных радиопомех для защиты от беспилотников.
Бойцам 12-й бригады "Азов" понадобилось 3 дня для проверки, ремонта и перевозки 51-тонного Т-72.
Уже через 2 месяца вражеский танк перекрасили и приписали к тому же танковому батальону, который его "затрофеил". Это один из двух трофейных Т-72Б3М, находящихся на вооружении 12-й бригады "Азов".
Украинцы прозвали его "Царь-танк" или "Царь-РЭБ" - за "электронную борьбу". У него была огромная система РЭБ с дополнительными батареями по бокам, привязанными тросами.
"Царь-танк", вероятно, представлял собой зенит русского боевого глушения беспилотных летательных аппаратов. Уже известно, как проходила операция по его похищению.
В ночь на 3 апреля разведчики подкрались к танку с целью осмотреть его. Они нашли его запутанным в колючей проволоке на неразорванной противотанковой мини.
Танк был разряжен, поскольку экипаж сбежал из него, не выключив предварительно систему управления огнем. Уже на следующую ночь бойцы бригады решили похитить танк.
Команда саперов и танковый экипаж незаметно вернулись в Т-72, чтобы очистить любую боевую взрывчатку, включая мину под танком, и установить новые батареи.
А уже в ночь на 5 апреля пора вывезти его к позициям ВСУ.
Они подбежали к Т-72, игнорируя ближний русский артиллерийский залп, и управляли танком, не включая фар.
Находившийся за рулем "Тенор" ничего не видел, а "Байдар" стоял в башне, надев очки ночного видения и принимая указания по радио от ближайших войск.
Из-за плохой видимости танк на максимальной скорости влетел в воронку от снаряда, в результате чего водитель получил сотрясение мозга, но все равно смог вывезти технику по линии обороны ВСУ.
Украинская разведка изъяла глушители для тщательного досмотра. Экипажи 12-й бригады "Азов" устранили некоторые поверхностные повреждения, в том числе разбитые стекла на первой контрольной оптике, и передали Т-72 танковому батальону бригады.
Что известно о проблемах с танками в армии РФ
По словам военного аналитика, полковника запаса ВСУ Петра Черника в эфире 24 канала, на складах страны-агрессорки России очень стремительно уменьшается количество танков.
Он отметил, что в России уже нет возможности выпускать танки Т-72.
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