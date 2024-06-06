По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, на оккупированных украинских территориях и рядом с украинской границей преступная армия РФ сосредоточила около 550 тыс. военных.

Что в ГУР говорят о концентрации военных РФ на оккупированных территориях и вблизи границы

По словам Юсова, информация о концентрации около 550 тыс. военных преступной армии РФ на оккупированных украинских территориях и вблизи границы не нова.

Она уже несколько месяцев остается постоянной и включает в себя разные подразделения, в том числе так называемой Росгвардии, подразделения ФСБ, спецслужб, которые сосредоточены на оккупированных территориях с целью контролировать события в оккупированных городах и местном населении, — подчеркнул представитель ГУР. Поделиться

На днях ряд СМИ со ссылкой на ГУР заявили, что Россия держит у украинских границ и на временно оккупированных территориях Украины около 550 тысяч оккупантов.

Что известно о ситуации в районе Роботино в Запорожской области

По словам заместителя командира 65-й ОМБ Тараса Михальчука в интервью "Украинской правде", российские кафиры фактически уничтожили населенный пункт.

Не буду говорить, с какой стороны у меня сейчас Роботино, но оно здесь рядом есть. Хотя… населенного пункта как такового нет, он исчез: это просто прямой участок — на нем можно поле пахать. Мы оборону держим в окопах, домов как таковых уже нет. А когда здесь школа была, до ста хат, церкви не было, она в Новопокровке, где сейчас враг. Такое маленькое село. Работа не захвачена, она в "серой зоне", там и наши силы есть, и их, — объясняет военную ситуацию. Поделиться

По его словам, Роботино попало в так называемую "серую зону" на прошлой неделе.

Михальчук подчеркнул, что такая ситуация сложилась из-за острого дефицита артиллерийских боеприпасов у украинских военных.

Если нет артиллерии, то чем мы обороняемся? Живой силой, людьми. Все упирается в отсутствие сил и средств. Плюс эта клоунада по телевизору — "за две недели в Крыму будем", пропаганда уклонения. Знаете, будто кто-то умышленно делает, чтобы люди не шли защищать Украину, а где-то себе в глубоком тылу оделись в вышиванку и говорили "я — украинец" под 100 грамм. Даже сердце кровью обливается. У нас поэтому нет пополнения, а люди получают ранения, выдыхаются, им просто тяжело, они по два года уже воюют. Как-то так, — подчеркивает военный. Поделиться

По его словам, украинские военные на передовой постоянно испытывают дефицит боеприпасов.

Если ВСУ выстреливали 10 снарядов, то армия РФ — 100, 150, 200.

Он отметил, что все зависит от дня, когда из 120 миномета можно выстрелить то или иное количество мин.

Сейчас ситуация стала немного лучше, это бывает и десять на один миномет, и 20. Но, в противоположность москалям, не могу я себе 100 снарядов в день на один миномет позволить. Вот сегодня нас штурмовали — каждый день идут штурмы — мы выстрелили 15. Такое. 82-й миномет, например, это вообще ни о чем. Им стрелять разве по большому скоплению пехоты, но он неточен. Чтобы стрелять по скоплению пехоты, нужно сразу несколько минометов — три, четыре, пять. А вот 120-й — лучший, более точный и эффективный, — подчеркнул Михальчук. Поделиться

Кроме того, говорит военнослужащий, Силы обороны используют на фронте европейские и американские боеприпасы.

Он добавил, что сейчас очень эффективны FPV-дроны.

В то же время Михальчук упомянул о том, что в 2023 году начиналось наступление ВСУ на Роботинском выступлении.

Это был июнь, начали его наша 65-я и 47-я бригада, легендарная "Магура" быстро упустила свою возможность наступать. Здесь столько номинировано, столько километров нарыто, оборонительных сооружений, ДОТов, блиндажей, "зубов дракона" — и все это еще до "линии Суровикина". По тропинке идешь: шаг влево, шаг вправо — подрываешься. Я не думал, что здесь будет наступление, думал, что будет демонстрационный отвлекающий маневр, как мы в 2022 году делали, когда было наступление на Харьков и на Херсон. Нет, здесь действительно пошли, и это был ужас! — вспоминает военный. Поделиться

Он подчеркнул, что кроме мин, каждая посадка имела ПТУРы.

Это было просто самоубийство, из-за сплошного заминирования идти в лобовые атаки на посадки, которые россияне превратили в эшелонированные укрепрайоны. Я не понимал, как можно было пройти! Почему? Потому что у меня за плечами уже был штурм Нестерянки в августе — сентябре 2022-го года, и там до полного контакта с пятнадцатью бронетранспортерами М-113 у меня дошла только одна машина! Остальные взорвались на минных полях. И это не 2023, а 2022 год, — рассказывает Михальчук. Поделиться

Он добавил, что в таких случаях нельзя сражаться техникой.

"А когда пошла "Магура" — я наблюдал за двумя штурмами, — это были просто лобовые атаки техникой", — сказал Михальчук.

По его словам, скорее всего, высшее руководство не знало о том, столь заминированный путь на Роботине.