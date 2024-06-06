По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, на оккупированных украинских территориях и рядом с украинской границей преступная армия РФ сосредоточила около 550 тыс. военных.
Главные тезисы
По данным ГУР, на оккупированных украинских территориях и рядом с границей Украины находится около 550 тыс. военных РФ.
Украинские военные сталкиваются с дефицитом артиллерийских боеприпасов в сравнении с армией РФ.
Силы обороны Украины используют европейские и американские боеприпасы, а также эффективно применяют FPV-дроны на фронте.
Военный рассказывает о тяжести удержания обороны и дефиците средств в районе Роботиного в Запорожской области.
Свидетельства о сложной военной ситуации в районе и нехватке артиллерии подтверждаются военными на передовой.
Что в ГУР говорят о концентрации военных РФ на оккупированных территориях и вблизи границы
По словам Юсова, информация о концентрации около 550 тыс. военных преступной армии РФ на оккупированных украинских территориях и вблизи границы не нова.
На днях ряд СМИ со ссылкой на ГУР заявили, что Россия держит у украинских границ и на временно оккупированных территориях Украины около 550 тысяч оккупантов.
Что известно о ситуации в районе Роботино в Запорожской области
По словам заместителя командира 65-й ОМБ Тараса Михальчука в интервью "Украинской правде", российские кафиры фактически уничтожили населенный пункт.
По его словам, Роботино попало в так называемую "серую зону" на прошлой неделе.
Михальчук подчеркнул, что такая ситуация сложилась из-за острого дефицита артиллерийских боеприпасов у украинских военных.
По его словам, украинские военные на передовой постоянно испытывают дефицит боеприпасов.
Если ВСУ выстреливали 10 снарядов, то армия РФ — 100, 150, 200.
Он отметил, что все зависит от дня, когда из 120 миномета можно выстрелить то или иное количество мин.
Кроме того, говорит военнослужащий, Силы обороны используют на фронте европейские и американские боеприпасы.
Он добавил, что сейчас очень эффективны FPV-дроны.
В то же время Михальчук упомянул о том, что в 2023 году начиналось наступление ВСУ на Роботинском выступлении.
Он подчеркнул, что кроме мин, каждая посадка имела ПТУРы.
Он добавил, что в таких случаях нельзя сражаться техникой.
"А когда пошла "Магура" — я наблюдал за двумя штурмами, — это были просто лобовые атаки техникой", — сказал Михальчук.
По его словам, скорее всего, высшее руководство не знало о том, столь заминированный путь на Роботине.