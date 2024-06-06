Що у ГУР кажуть про концентрацію військових РФ на окупованих територіях та поблизу кордону

За словами Юсова, інформація про концентрацію близько 550 тис військових злочинної армії РФ на окупованих українських територіях та поблизу кордону не нова.

Вона вже кілька місяців залишається сталою і включає в собі різні підрозділи, у тому числі так званої Росгвардії, підрозділи ФСБ, спецслужб, які зосереджені на окупованих територіях з метою контролювати події в окупованих містах і місцеве населення, - підкреслив представник ГУР. Поширити

Днями низка ЗМІ з посиланням на ГУР заявили, що Росія тримає біля українських кордонів та на тимчасово окупованих територіях України близько 550 тис окупантів.

Що відомо про ситуацію в районі Роботиного у Запорізькій області

За словами заступника командира 65-ої ОМБ Тараса Михальчука в інтерв'ю "Українській правді", російські окупанти фактично знищили населений пункт.

Не буду казати, з якої сторони в мене зараз Роботине, але воно тут поряд є. Хоча… населеного пункту як такого немає, він щез: це просто пряма ділянка - на ній можна поле орати. Ми оборону тримаємо в окопах, будинків як таких уже немає. А колись тут школа була, до ста хат, церкви не було, вона в Новопокровці, де зараз ворог. Таке маленьке село. Роботине не захоплене, воно в "сірій зоні", там і наші сили є, і їхні, - пояснює військовий ситуацію. Поширити

За його словами, Роботине потрапило до так званої “сірої зони” минулого тижня.

Михальчук підкреслив, що така ситуація склалась через гострий дефіцит артилерійських боєприпасів в українських військових.

Якщо немає артилерії, то чим ми обороняємося? Живою силою, людьми. Все впирається у відсутність сил і засобів. Плюс оця клоунада по телевізору - "за два тижні в Криму будемо", пропаганда ухилянства. Знаєте, ніби хтось то навмисне робить, щоб люди не йшли боронити Україну, а десь собі в глибокому тилу одяглися у вишиванку і казали "я - українець" під 100 грам. Аж серце кров'ю обливається. У нас через це немає поповнення, а люди отримують поранення, видихаються, їм просто важко, вони по два роки вже воюють. Якось так, - наголошує військовий. Поширити

За його словами, українські військові на передовій постійно відчувають дефіцит боєприпасів.

Якщо ЗСУ вистрілювали 10 снарядів, то армія РФ - 100, 150, 200.

Він зазначив, що все залежить від дня, коли з 120-го міномета можна вистрілити ту чи іншу кількість мін.

Зараз ситуація стала трохи кращою, то буває і десять на один міномет, і 20. Але, на противагу москалям, не можу я собі 100 снарядів у день на один міномет дозволити. От сьогодні нас штурмували - кожен день ідуть штурми - ми вистрелили 15. Отаке. 82-ий міномет, наприклад, це взагалі ні про що. Ним стріляти хіба по великому скупченню піхоти, але він неточний. Щоб стріляти по скупченню піхоти, треба одразу кілька мінометів - три, чотири, п'ять. А от 120-ий - кращий, точніший і ефективніший, - наголосив Михальчук. Поширити

Крім того, як каже військовослужбовець, Сили оборони використовують на фронті європейські та американські боєприпаси.

Він додав, що наразі дуже ефективними є FPV-дрони.

Водночас Михальчук згадав про те, що у 2023 році починався наступ ЗСУ на Роботинському виступі.

Це був червень, почали його наша 65-та і 47-ма бригада, легендарна "Магура" швидко втратила свою можливість наступати. Тут стільки наміновано, стільки кілометрів нарито, оборонних споруд, ДОТів, бліндажів, "зубів дракона" - і все це ще до "лінії Суровікіна". По стежці йдеш: крок ліворуч, крок праворуч - підриваєшся. Я не думав, що тут буде наступ, думав, що буде демонстраційний відволікаючий маневр, як ми у 2022 робили, коли був наступ на Харків і на Херсон. А ні, тут справді пішли, і це був жах! - згадує військовий. Поширити

Він підкреслив, що крім мін, кожна посадка мала ПТУРи.

Це було просто самогубство, через суцільне замінування іти в лобові атаки на посадки, які росіяни перетворили на ешелоновані укріпрайони. Я не розумів, як там можна було пройти! Чому? Бо в мене за плечима вже був штурм Нестерянки в серпні - вересні 2022-го року, і там до повного контакту з п'ятнадцяти бронетранспортерів М-113 у мене дійшла тільки одна машина! Решта підірвалася на мінних полях. І це не 2023, а 2022 рік, - розповідає Михальчук. Поширити

Він додав, що в таких випадках не можна воювати технікою.

"А коли пішла "Магура" - я спостерігав за двома штурмами, – це були просто лобові атаки технікою", - сказав Михальчук.

За його словами, швидше за все, вище керівництво не знало про те, настільки замінований шлях на Роботине.