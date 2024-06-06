За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, на окупованих українських територіях та поряд із українським кордоном злочинна армія РФ зосередила близько 550 тис військових.
Головні тези:
- Загальна кількість військових армії РФ на окупованих територіях України та поблизу кордону становить близько 550 тис осіб, за даними ГУР.
- Українські військові на передовій постійно відчувають дефіцит артилерійських боєприпасів порівняно з армією РФ.
- Військовий зазначив ефективне використання європейських та американських боєприпасів і FPV-дронів на фронті.
- Розкрито подробиці подій в районі Роботиного в Запорізькій області та важкості утримання оборони через дефіцит засобів.
- Військовий ділиться досвідом та висловлює побіжні коментарі щодо російських окупантів та обставин військових дій.
Що у ГУР кажуть про концентрацію військових РФ на окупованих територіях та поблизу кордону
За словами Юсова, інформація про концентрацію близько 550 тис військових злочинної армії РФ на окупованих українських територіях та поблизу кордону не нова.
Днями низка ЗМІ з посиланням на ГУР заявили, що Росія тримає біля українських кордонів та на тимчасово окупованих територіях України близько 550 тис окупантів.
Що відомо про ситуацію в районі Роботиного у Запорізькій області
За словами заступника командира 65-ої ОМБ Тараса Михальчука в інтерв'ю "Українській правді", російські окупанти фактично знищили населений пункт.
За його словами, Роботине потрапило до так званої “сірої зони” минулого тижня.
Михальчук підкреслив, що така ситуація склалась через гострий дефіцит артилерійських боєприпасів в українських військових.
За його словами, українські військові на передовій постійно відчувають дефіцит боєприпасів.
Якщо ЗСУ вистрілювали 10 снарядів, то армія РФ - 100, 150, 200.
Він зазначив, що все залежить від дня, коли з 120-го міномета можна вистрілити ту чи іншу кількість мін.
Крім того, як каже військовослужбовець, Сили оборони використовують на фронті європейські та американські боєприпаси.
Він додав, що наразі дуже ефективними є FPV-дрони.
Водночас Михальчук згадав про те, що у 2023 році починався наступ ЗСУ на Роботинському виступі.
Він підкреслив, що крім мін, кожна посадка мала ПТУРи.
Він додав, що в таких випадках не можна воювати технікою.
"А коли пішла "Магура" - я спостерігав за двома штурмами, – це були просто лобові атаки технікою", - сказав Михальчук.
За його словами, швидше за все, вище керівництво не знало про те, настільки замінований шлях на Роботине.
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