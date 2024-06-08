По информации военного аналитика немецкого издания Bild Юлиана Репке, оккупационная армия РФ теряет десятки танков в преступной войне против Украины буквально из-за одной ошибки водителей бронетехники.
Главные тезисы
- Правительство Украины успешно использует в борьбе с оккупантами технику украинского производства, что позволяет эффективно противостоять врагу.
- Ошибки водителей бронетехники армии РФ стали причиной множественных потерь в танках, БТР и БМП из-за паники и несоблюдения процедур.
- Механик-водитель, оставивший открытый смотровой люк на танке, открыл украинским военным возможность уничтожить технику противника.
- Более трети техники, используемой украинскими вооруженными силами в настоящее время, произведено в Украине, что говорит о высоком потенциале отечественной оборонной промышленности.
- Закупка техники украинского производства за государственные средства позволяет Минобороне Украины эффективно поддерживать свои вооруженные силы в боевой готовности.
Как одна ошибка приводит к многочисленным потерям оккупационной армией десятков единиц бронетехники.
Отмечается, что Репке проанализировал видео, на котором украинские военные уничтожают так называемую "танк-черепаху" российских оккупантов.
Аналитик подчеркнул, что сначала российский танк взорвался на мини, однако не был уничтожен, просто утратил способность перемещаться.
При этом у экипажа танка и российских кафиров на борту было время, чтобы покинуть подбитый танк.
Репке отмечает, что даже неподвижный "танк-черепаху" очень сложно уничтожить.
Однако механик-водитель, убегая, оставил открытым смотровой люк в лобной части машины.
Именно туда влетел небольшой украинский дрон-камикадзе и вызвал мощный взрыв.
Если бы крышку люка закрыли, уничтожить танк было бы гораздо сложнее.
Репке отметил, что это не единственный такой случай и практически каждый день почти одинаковым образом российские оккупанты теряют технику.
В результате жертвами открытых люков стали сотни танков, БТР и БМП.
По мнению аналитика, виной всему паника российских танкистов, забывающих о необходимости закрыть люк, когда оставляют поврежденную на минах технику.
Что известно об использовании ВСУ техники украинского производства
По информации Минобороны Украины, с начала вторжения преступной армии РФ в Украину украинские военные получили на вооружение около 110 образцов техники.
Отмечается, что в настоящее время более трети всей военной техники, используемой ВСУ на фронте, произведено в Украине.
Кодификация и допуск вооружения украинского производства к эксплуатации позволяет закупать его из государственного бюджета.
В последние 5 месяцев на вооружение украинских военных поступило 60 образцов военной техники и оружия отечественного производства.
Сюда входят бронированные автомобили, внедорожники, грузовики, мотоциклы и специальная автотехника.
Сообщается, что более трети всех образцов автомобильной техники – украинской разработки и производства.
В настоящее время наше государство способно создавать спецавтомобили, бронированные автомобили, обычные грузовики, вездеходы и электромотоциклы отечественного производства.
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