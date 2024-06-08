По информации военного аналитика немецкого издания Bild Юлиана Репке, оккупационная армия РФ теряет десятки танков в преступной войне против Украины буквально из-за одной ошибки водителей бронетехники.

Как одна ошибка приводит к многочисленным потерям оккупационной армией десятков единиц бронетехники.

Отмечается, что Репке проанализировал видео, на котором украинские военные уничтожают так называемую "танк-черепаху" российских оккупантов.

Аналитик подчеркнул, что сначала российский танк взорвался на мини, однако не был уничтожен, просто утратил способность перемещаться.

При этом у экипажа танка и российских кафиров на борту было время, чтобы покинуть подбитый танк.

Репке отмечает, что даже неподвижный "танк-черепаху" очень сложно уничтожить.

Однако механик-водитель, убегая, оставил открытым смотровой люк в лобной части машины.

Именно туда влетел небольшой украинский дрон-камикадзе и вызвал мощный взрыв.

Если бы крышку люка закрыли, уничтожить танк было бы гораздо сложнее.

Репке отметил, что это не единственный такой случай и практически каждый день почти одинаковым образом российские оккупанты теряют технику.

В результате жертвами открытых люков стали сотни танков, БТР и БМП.

По мнению аналитика, виной всему паника российских танкистов, забывающих о необходимости закрыть люк, когда оставляют поврежденную на минах технику.

Что известно об использовании ВСУ техники украинского производства

По информации Минобороны Украины, с начала вторжения преступной армии РФ в Украину украинские военные получили на вооружение около 110 образцов техники.

Отмечается, что в настоящее время более трети всей военной техники, используемой ВСУ на фронте, произведено в Украине.

Кодификация и допуск вооружения украинского производства к эксплуатации позволяет закупать его из государственного бюджета.

В последние 5 месяцев на вооружение украинских военных поступило 60 образцов военной техники и оружия отечественного производства.

Сюда входят бронированные автомобили, внедорожники, грузовики, мотоциклы и специальная автотехника.

Официально допущены к эксплуатации популярные в войсках модели внедорожников производства японских и европейских автопроизводителей, а также крупнейший в мире американский тягач-транспортер для перевозки по бездорожью танков, самоходных артиллерийских установок и другой тяжелой бронетехники, отмечают в ведомстве. Поделиться

Сообщается, что более трети всех образцов автомобильной техники – украинской разработки и производства.

В настоящее время наше государство способно создавать спецавтомобили, бронированные автомобили, обычные грузовики, вездеходы и электромотоциклы отечественного производства.