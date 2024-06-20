Злочинна армія РФ поширила у мережі відео із нібито застосуванням 3-тонної авіабомби ФАБ-3000 в районі Липців на Харківщині.

Що відомо про перше застосування армією РФ ФАБ-3000 у війні проти України

Зазначається, що російський Telegram-канал Fighterbomber 20 червня оприлюднив відео скидання такої бомби на території села Липці у Харківській області.

У дописі йдеться, що це взагалі вперше в історії скидання авіабомби такого калібру з керованим модулем планування і корекції.

Довідковий радіус суцільного ураження у ФАБ-3000 230 метрів, а осколки зберігають свою забійну силу на дальності 1240 метрів, - йдеться у дописі Telegram-каналу. Поширити

#Breaking

Today, Russia dropped the first FAB-3000 M-54 UMPK on Ukraine, hitting the Nova Poshta number 1 building inthe frontline village of #Lyptsy, Kharkiv region.

➡️The 3 ton heavy bomb (1.2 tons warhead) missed the building by 15 meters, but still caused heavy damage to it. pic.twitter.com/Zh92nU5q6X — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) June 20, 2024

Що кажуть військові аналітики

За інформацією аналітика німецького видання Bild Юліана Рьопке, авіаційна бомба російських окупантів вразила будівлю “Нової пошти”.

Важка бомба масою 3 тонни (бойова частина 1,2 тонни) впала за 15 метрів від будівлі, але все одно завдала їй серйозної шкоди, - підкреслив Рьопке. Поширити

У березні російське Міністерство оборони повідомило, що в Нижегородській області з початку року масово виготовляють тритонні авіаційні бомби ФАБ-3000