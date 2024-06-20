Армія РФ вперше застосувала проти України ФАБ-3000 на Харківщині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ вперше застосувала проти України ФАБ-3000 на Харківщині — відео

ФАБ-3000
Джерело:  online.ua

Злочинна армія РФ поширила у мережі відео із нібито застосуванням 3-тонної авіабомби ФАБ-3000 в районі Липців на Харківщині. 

Головні тези:

  • Російська армія вперше використала проти України авіабомбу ФАБ-3000 на Харківщині.
  • В Харківській області поширили відео, де показано скидання 3-тонної бомби з керованим модулем планування і корекції.
  • Аналітики вказують, що авіабомба ФАБ-3000 може завдати значної шкоди об'єктам на великій відстані від місця падіння.
  • Масове виробництво таких бомб Російською Федерацією створює загрозу для цивільного населення та інфраструктури.
  • Використання великокаліберних авіабомб може призвести до загострення конфлікту та ескалації військових дій на території України.

Що відомо про перше застосування армією РФ ФАБ-3000 у війні проти України

Зазначається, що російський Telegram-канал Fighterbomber 20 червня оприлюднив відео скидання такої бомби на території села Липці у Харківській області.

У дописі йдеться, що це взагалі вперше в історії скидання авіабомби такого калібру з керованим модулем планування і корекції.

Довідковий радіус суцільного ураження у ФАБ-3000 230 метрів, а осколки зберігають свою забійну силу на дальності 1240 метрів, - йдеться у дописі Telegram-каналу.

Що кажуть військові аналітики

За інформацією аналітика німецького видання Bild Юліана Рьопке, авіаційна бомба російських окупантів вразила будівлю “Нової пошти”.

Важка бомба масою 3 тонни (бойова частина 1,2 тонни) впала за 15 метрів від будівлі, але все одно завдала їй серйозної шкоди, - підкреслив Рьопке.

У березні російське Міністерство оборони повідомило, що в Нижегородській області з початку року масово виготовляють тритонні авіаційні бомби ФАБ-3000

Повідомлялося, що використовувати такі бомби міг тільки російський дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3, однак він не вміє використовувати бомби з керованим модулем планування і корекції.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У РФ заявили про створення плануючих бомб ФАБ-1500. Чим вони небезпечні
У РФ заявили про створення плануючих бомб ФАБ-1500. Чим вони небезпечні
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ просувається на Донеччині за допомогою ФАБ-1500 — CNN
ФАБ-1500
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія вперше атакувала Харківщину модифікованою ФАБ-1500 — що відомо
харків

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?