Злочинна армія РФ поширила у мережі відео із нібито застосуванням 3-тонної авіабомби ФАБ-3000 в районі Липців на Харківщині.
Головні тези:
- Російська армія вперше використала проти України авіабомбу ФАБ-3000 на Харківщині.
- В Харківській області поширили відео, де показано скидання 3-тонної бомби з керованим модулем планування і корекції.
- Аналітики вказують, що авіабомба ФАБ-3000 може завдати значної шкоди об'єктам на великій відстані від місця падіння.
- Масове виробництво таких бомб Російською Федерацією створює загрозу для цивільного населення та інфраструктури.
- Використання великокаліберних авіабомб може призвести до загострення конфлікту та ескалації військових дій на території України.
Що відомо про перше застосування армією РФ ФАБ-3000 у війні проти України
Зазначається, що російський Telegram-канал Fighterbomber 20 червня оприлюднив відео скидання такої бомби на території села Липці у Харківській області.
У дописі йдеться, що це взагалі вперше в історії скидання авіабомби такого калібру з керованим модулем планування і корекції.
#Breaking— Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) June 20, 2024
Today, Russia dropped the first FAB-3000 M-54 UMPK on Ukraine, hitting the Nova Poshta number 1 building inthe frontline village of #Lyptsy, Kharkiv region.
➡️The 3 ton heavy bomb (1.2 tons warhead) missed the building by 15 meters, but still caused heavy damage to it. pic.twitter.com/Zh92nU5q6X
Що кажуть військові аналітики
За інформацією аналітика німецького видання Bild Юліана Рьопке, авіаційна бомба російських окупантів вразила будівлю “Нової пошти”.
У березні російське Міністерство оборони повідомило, що в Нижегородській області з початку року масово виготовляють тритонні авіаційні бомби ФАБ-3000
Повідомлялося, що використовувати такі бомби міг тільки російський дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3, однак він не вміє використовувати бомби з керованим модулем планування і корекції.
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