Армия РФ впервые применила против Украины ФАБ-3000 в Харьковской области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ впервые применила против Украины ФАБ-3000 в Харьковской области — видео

ФАБ-3000
Читати українською
Источник:  online.ua

Преступная армия РФ распространила в сети видео с якобы применением 3-тонной авиабомбы ФАБ-3000 в районе Липцев Харьковской области.

Главные тезисы

  • Армия РФ использовала авиабомбу ФАБ-3000 впервые против Украины в Харьковской области.
  • Авиабомба ФАБ-3000 может причинить значительный ущерб объектам на большом расстоянии.
  • Массовое производство крупнокалиберных бомб угрожает гражданскому населению и инфраструктуре.
  • Использование авиабомб ФАБ-3000 может усугубить конфликт и эскалацию военных действий на территории Украины.
  • Применение тяжелых бомб поднимает вопросы о безопасности гражданского населения и обострении конфликта.

Что известно о первом применении армией РФ ФАБ-3000 в войне против Украины

Отмечается, что российский Telegram-канал Fighterbomber 20 июня обнародовал видеосброс такой бомбы на территории села Липцы в Харьковской области.

В сообщении говорится, что это вообще впервые в истории сброса авиабомбы такого калибра с управляемым модулем планирования и коррекции.

Справочный радиус сплошного поражения у ФАБ-3000 230 метров, а осколки сохраняют свою убойную силу на дальности 1240 метров, говорится в сообщении Telegram-канала.

Что говорят военные аналитики

По информации аналитика немецкого издания Bild Юлиана Репке, авиационная бомба российских окупантов поразила здание "Новой почты".

Тяжелая бомба массой 3 тонны (боевая часть 1,2 тонны) упала в 15 метрах от здания, но все равно нанесла ей серьезный ущерб, - подчеркнул Репке.

В марте российское Министерство обороны сообщило, что в Нижегородской области с начала года массово производятся трехтонные авиационные бомбы ФАБ-3000.

Сообщалось, что использовать такие бомбы мог только российский дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3, однако не умеет использовать бомбы с управляемым модулем планирования и коррекции.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В РФ заявили о создании планирующих бомб ФАБ-1500. Чем они опасны
В РФ заявили о создании планирующих бомб ФАБ-1500. Чем они опасны
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ продвигается в Донецкой области с помощью ФАБ-1500 — CNN
ФАБ-1500
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия впервые атаковала Харьковщину модифицированной ФАБ-1500 — что известно
Харьков

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?