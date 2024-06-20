Преступная армия РФ распространила в сети видео с якобы применением 3-тонной авиабомбы ФАБ-3000 в районе Липцев Харьковской области.

Что известно о первом применении армией РФ ФАБ-3000 в войне против Украины

Отмечается, что российский Telegram-канал Fighterbomber 20 июня обнародовал видеосброс такой бомбы на территории села Липцы в Харьковской области.

В сообщении говорится, что это вообще впервые в истории сброса авиабомбы такого калибра с управляемым модулем планирования и коррекции.

Справочный радиус сплошного поражения у ФАБ-3000 230 метров, а осколки сохраняют свою убойную силу на дальности 1240 метров, говорится в сообщении Telegram-канала. Поделиться

#Breaking

Today, Russia dropped the first FAB-3000 M-54 UMPK on Ukraine, hitting the Nova Poshta number 1 building inthe frontline village of #Lyptsy, Kharkiv region.

➡️The 3 ton heavy bomb (1.2 tons warhead) missed the building by 15 meters, but still caused heavy damage to it. pic.twitter.com/Zh92nU5q6X — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) June 20, 2024

Что говорят военные аналитики

По информации аналитика немецкого издания Bild Юлиана Репке, авиационная бомба российских окупантов поразила здание "Новой почты".

Тяжелая бомба массой 3 тонны (боевая часть 1,2 тонны) упала в 15 метрах от здания, но все равно нанесла ей серьезный ущерб, - подчеркнул Репке. Поделиться

В марте российское Министерство обороны сообщило, что в Нижегородской области с начала года массово производятся трехтонные авиационные бомбы ФАБ-3000.