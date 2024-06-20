Преступная армия РФ распространила в сети видео с якобы применением 3-тонной авиабомбы ФАБ-3000 в районе Липцев Харьковской области.
Главные тезисы
- Армия РФ использовала авиабомбу ФАБ-3000 впервые против Украины в Харьковской области.
- Авиабомба ФАБ-3000 может причинить значительный ущерб объектам на большом расстоянии.
- Массовое производство крупнокалиберных бомб угрожает гражданскому населению и инфраструктуре.
- Использование авиабомб ФАБ-3000 может усугубить конфликт и эскалацию военных действий на территории Украины.
- Применение тяжелых бомб поднимает вопросы о безопасности гражданского населения и обострении конфликта.
Что известно о первом применении армией РФ ФАБ-3000 в войне против Украины
Отмечается, что российский Telegram-канал Fighterbomber 20 июня обнародовал видеосброс такой бомбы на территории села Липцы в Харьковской области.
В сообщении говорится, что это вообще впервые в истории сброса авиабомбы такого калибра с управляемым модулем планирования и коррекции.
#Breaking— Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) June 20, 2024
Today, Russia dropped the first FAB-3000 M-54 UMPK on Ukraine, hitting the Nova Poshta number 1 building inthe frontline village of #Lyptsy, Kharkiv region.
➡️The 3 ton heavy bomb (1.2 tons warhead) missed the building by 15 meters, but still caused heavy damage to it. pic.twitter.com/Zh92nU5q6X
Что говорят военные аналитики
По информации аналитика немецкого издания Bild Юлиана Репке, авиационная бомба российских окупантов поразила здание "Новой почты".
В марте российское Министерство обороны сообщило, что в Нижегородской области с начала года массово производятся трехтонные авиационные бомбы ФАБ-3000.
Сообщалось, что использовать такие бомбы мог только российский дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3, однако не умеет использовать бомбы с управляемым модулем планирования и коррекции.
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