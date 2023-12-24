Армія РФ вже робить спроби атакувати енергетичну систему України — ГУР
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ вже робить спроби атакувати енергетичну систему України — ГУР

Ракета армії РФ
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Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За інформацією представників Головного управління розвідки Міноборони, злочинна армія РФ вже вдавалась до спроб атакувати об'єкти критичної інфраструктури енергосистеми України. 

Що відомо про спроби армії РФ атакувати енергосистему

За словами представника ГУР Андрія Юсова, оскільки військові не завжди повідомляють про напрямок збитих ворожих ракет, українці можуть не розуміти, що окупаційна російська армія вже робить спроби атакувати енергетичну інфраструктуру в Україні.

Коли ми говоримо, що немає зараз атак на енергетичну інфраструктуру, то це не відповідає дійсності. Такі спроби були, вони продовжуються. У багатьох випадках, коли наші захисники збивають цілі, вони навмисно не коментують, куди вони були спрямовані. Така загроза зберігається, - зазначив Юсов.

Юсов додав, що навіть якщо інформація про збільшення Росією обсягу і темпів виробництва ракет відповідає дійсності, ворог все одно не має таких запасів ракет, як перед минулою зимою.

Зараз вони працюють у більш заощадливому режимі, ніж минулої зими. Але кожна атака - це випробування для нашої ППО. Що стосується темпів виробництва, є плани ворога, але до їх виконання йому ще далеко. Санкційна політика дається в знаки, як і загальна деградація Росії в технічному плані. Сьогодні тих запасів у них немає, але на кілька потужних атак вони здатні, - пояснює представник ГУР.

Як втрата одразу трьох винищувачів змусила російських окупантів відмовитись від використання авіації в районі Херсона

За словами керівниці Об’єднанного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, знищення українськими військовими одразу трьох винищувачів окупаційної армії РФ Су-34 змусила російських військових злочинців відмовитись від використання авіації на Херсонщині.

Суттєво відбилося. Ми спостерігаємо затишшя у використанні керованих авіабомб, - підкреслила Гуменюк.

а її словами, до цього був період, коли погода не дозволяла загарбникам застосовувати такий спосіб повітряного тиску.

Однак вони використовували "найменше погодне віконце", намагаючись "надолужити" втрачене і дуже щільно бомбили КАБами придніпровські ділянки правого і лівого берегів.

Але наразі бачимо, що вони в суттєвій і глибокій задумливості. Вони дійсно вивчають, що то було, і наскільки воно далі небезпечне. Поки що бомбардувань не фіксуємо, - зазначила речниця Сил півдня.

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