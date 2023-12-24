Армія РФ вже робить спроби атакувати енергетичну систему України — ГУР

За інформацією представників Головного управління розвідки Міноборони, злочинна армія РФ вже вдавалась до спроб атакувати об'єкти критичної інфраструктури енергосистеми України.
Що відомо про спроби армії РФ атакувати енергосистему
За словами представника ГУР Андрія Юсова, оскільки військові не завжди повідомляють про напрямок збитих ворожих ракет, українці можуть не розуміти, що окупаційна російська армія вже робить спроби атакувати енергетичну інфраструктуру в Україні.
Юсов додав, що навіть якщо інформація про збільшення Росією обсягу і темпів виробництва ракет відповідає дійсності, ворог все одно не має таких запасів ракет, як перед минулою зимою.
Як втрата одразу трьох винищувачів змусила російських окупантів відмовитись від використання авіації в районі Херсона
За словами керівниці Об’єднанного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, знищення українськими військовими одразу трьох винищувачів окупаційної армії РФ Су-34 змусила російських військових злочинців відмовитись від використання авіації на Херсонщині.
а її словами, до цього був період, коли погода не дозволяла загарбникам застосовувати такий спосіб повітряного тиску.
Однак вони використовували "найменше погодне віконце", намагаючись "надолужити" втрачене і дуже щільно бомбили КАБами придніпровські ділянки правого і лівого берегів.
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