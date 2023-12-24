Армия РФ уже пытается атаковать энергетическую систему Украины — ГУР
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ уже пытается атаковать энергетическую систему Украины — ГУР

Ракета армии РФ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По информации представителей Главного управления разведки Минобороны, преступная армия РФ уже предпринимала попытки атаковать объекты критической инфраструктуры энергосистемы Украины.

Что известно о попытках армии РФ атаковать энергосистему

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, поскольку военные не всегда сообщают о направлении сбитых вражеских ракет, украинцы могут не понимать, что оккупационная российская армия уже предпринимает попытки атаковать энергетическую инфраструктуру в Украине.

Когда мы говорим, что сейчас нет атак на энергетическую инфраструктуру, то это не соответствует действительности. Такие попытки были, они продолжаются. Во многих случаях, когда наши защитники сбивают цели, они специально не комментируют, куда они были направлены. Такая угроза сохраняется, – отметил Юсов.

Юсов добавил, что даже если информация об увеличении Россией объема и темпов производства ракет соответствует действительности, у врага все равно нет таких запасов ракет, как перед прошлой зимой.

Сейчас они работают в более экономном режиме, чем в прошлую зиму. Но каждая атака – это испытание для нашей ПВО. Что касается темпов производства, есть планы неприятеля, но до их выполнения ему еще далековато. Санкционная политика дается в знаки, как и всеобщая деградация России в техническом плане. Сегодня тех запасов у них нет, но на несколько мощных атак они способны, – объясняет представитель ГУР.

Как потеря сразу трех истребителей заставила российских окупантов отказаться от использования авиации в районе Херсона

По словам руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, уничтожение украинскими военными сразу трех истребителей оккупационной армии РФ Су-34 заставило российских военных преступников отказаться от использования авиации в Херсонской области.

Существенно отразилось. Мы наблюдаем затишье в использовании управляемых авиабомб, – подчеркнула Гуменюк.

а ее словами, до этого был период, когда погода не позволяла захватчикам использовать такой способ воздушного давления.

Однако они использовали "малейшее погодное окошко", пытаясь "направить" утраченное и очень плотно бомбили КАБами приднепровские участки правого и левого берегов.

Но видим, что они в существенной и глубокой задумчивости. Они действительно изучают, что это было, и насколько оно дальше опасно. Пока что бомбардировок не фиксируем, - отметила пресс-секретарь Сил юга.

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