Армия РФ уже пытается атаковать энергетическую систему Украины — ГУР

По информации представителей Главного управления разведки Минобороны, преступная армия РФ уже предпринимала попытки атаковать объекты критической инфраструктуры энергосистемы Украины.
Что известно о попытках армии РФ атаковать энергосистему
По словам представителя ГУР Андрея Юсова, поскольку военные не всегда сообщают о направлении сбитых вражеских ракет, украинцы могут не понимать, что оккупационная российская армия уже предпринимает попытки атаковать энергетическую инфраструктуру в Украине.
Юсов добавил, что даже если информация об увеличении Россией объема и темпов производства ракет соответствует действительности, у врага все равно нет таких запасов ракет, как перед прошлой зимой.
Как потеря сразу трех истребителей заставила российских окупантов отказаться от использования авиации в районе Херсона
По словам руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, уничтожение украинскими военными сразу трех истребителей оккупационной армии РФ Су-34 заставило российских военных преступников отказаться от использования авиации в Херсонской области.
а ее словами, до этого был период, когда погода не позволяла захватчикам использовать такой способ воздушного давления.
Однако они использовали "малейшее погодное окошко", пытаясь "направить" утраченное и очень плотно бомбили КАБами приднепровские участки правого и левого берегов.
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