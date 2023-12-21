РФ выпустила по Украине 3700 "шахедов" и 7400 ракет за время полномасштабного вторжения

С 24 февраля 2022 года Россия выпустила по Украине 3700 ударных дронов "Шахед" и 7400 ракет. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Сколько российских ракет и дронов уничтожили в Украине
В эфире телемарафона Игнат рассказал, что украинское ПВО уничтожило 2900 ударных дронов, которые РФ начала запускать в сентябре 2022 года.
Также противовоздушная оборона уничтожила около 1600 ракет из 7400 запущенных Россией.
Треть этих ракет составляют С-300 и С-400. Около 900 – баллистические ракеты "Искандер-М".
Из 48 запущенных по Украине ракет "Кинжал", украинским войскам удалось уничтожить только 15.
Он добавил, что ракеты "Кинжал" Россия запускает из Тамбовской области, поэтому в Киев ракета может прилететь за две минуты, в Винницу - где-то за 3,5 минуты.
По этой причине во время взлета в РФ бомбардировщиков МиГ карта воздушной тревоги в Украине становится красной.
РФ накапливает ракеты для атак Украины
В декабре в ГУР МОУ заявляли, что российские оккупанты накопили более 800 высокоточных ракет и, вероятно, готовятся к массированным ударам с началом холодов.
Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона рассказал, что оборонно-промышленный комплекс России производит ракет больше, чем до полномасштабного вторжения в Украину. Однако накапливать ракеты РФ не может из-за постоянных воздушных ударов.
Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что РФ накапливает ракеты разных типов и дроны-камикадзе для новых атак по Украине.
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