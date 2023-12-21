РФ выпустила по Украине 3700 "шахедов" и 7400 ракет за время полномасштабного вторжения

С 24 февраля 2022 года Россия выпустила по Украине 3700 ударных дронов "Шахед" и 7400 ракет. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Сколько российских ракет и дронов уничтожили в Украине

В эфире телемарафона Игнат рассказал, что украинское ПВО уничтожило 2900 ударных дронов, которые РФ начала запускать в сентябре 2022 года.

Также противовоздушная оборона уничтожила около 1600 ракет из 7400 запущенных Россией.

Треть этих ракет составляют С-300 и С-400. Около 900 – баллистические ракеты "Искандер-М".

Из 48 запущенных по Украине ракет "Кинжал", украинским войскам удалось уничтожить только 15.

Почему так мало? Потому что Patriot у нас не было раньше. А сейчас уже Patriot позволяет отрабатывать именно по "Кинжалам", - объяснил Игнат. Поделиться

Он добавил, что ракеты "Кинжал" Россия запускает из Тамбовской области, поэтому в Киев ракета может прилететь за две минуты, в Винницу - где-то за 3,5 минуты.

По этой причине во время взлета в РФ бомбардировщиков МиГ карта воздушной тревоги в Украине становится красной.

РФ накапливает ракеты для атак Украины

В декабре в ГУР МОУ заявляли, что российские оккупанты накопили более 800 высокоточных ракет и, вероятно, готовятся к массированным ударам с началом холодов.

Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона рассказал, что оборонно-промышленный комплекс России производит ракет больше, чем до полномасштабного вторжения в Украину. Однако накапливать ракеты РФ не может из-за постоянных воздушных ударов.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что РФ накапливает ракеты разных типов и дроны-камикадзе для новых атак по Украине.