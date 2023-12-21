РФ випустила по Україні 3700 "шахедів" та 7400 ракет за час повномасштабного вторгнення

З 24 лютого 2022 року Росія випустила по Україні 3700 ударних дронів "Шахед" та 7400 ракет. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Скільки російських ракет та дронів знищили Україна
В ефірі телемарафону Ігнат розповів, що українська ППО знищила 2900 ударних дронів, які РФ почала запускати у вересні 2022 року.
Також протиповітряна оборона знищила приблизно 1600 ракет з 7400 запущених Росією.
Третину з цих ракет становлять С-300 та С-400. Близько 900 - балістичні ракети "Іскандер-М".
З 48 запущених по Україні ракет "Кинджал", українським військам вдалося знищити лише 15.
Він додав, що ракети "Кинджал" Росія запускає із Тамбовської області, тому до Києва ракета може прилетіти за дві хвилини, до Вінниці – десь за 3,5 хвилини.
З цієї причини під час зльоту у РФ бомбардувальників МіГ карта повітряної тривоги в Україні стає червоною.
РФ накопичує ракети для атак України
У грудні в ГУР МОУ заявляли, що російські окупанти накопичили понад 800 високоточних ракет і, ймовірно, готуються до масованих ударів з початком холодів.
Представник ГУР Андрій Юсов у ефірі телемарафону розповів, що оборонно-промисловий комплекс Росії виготовляє ракет більше, ніж до повномасштабного вторгнення в Україну. Проте накопичувати ракети РФ не може через постійні повітряні удари.
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що РФ накопичує ракети різних типів та дрони-камікадзе для нових атак по Україні.
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