РФ випустила по Україні 3700 "шахедів" та 7400 ракет за час повномасштабного вторгнення

З 24 лютого 2022 року Росія випустила по Україні 3700 ударних дронів "Шахед" та 7400 ракет. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Скільки російських ракет та дронів знищили Україна

В ефірі телемарафону Ігнат розповів, що українська ППО знищила 2900 ударних дронів, які РФ почала запускати у вересні 2022 року.

Також протиповітряна оборона знищила приблизно 1600 ракет з 7400 запущених Росією.

Третину з цих ракет становлять С-300 та С-400. Близько 900 - балістичні ракети "Іскандер-М".

З 48 запущених по Україні ракет "Кинджал", українським військам вдалося знищити лише 15.

Чому так мало? Тому що Patriot в нас не було раніше. А наразі вже Patriot дозволяє відпрацьовувати саме по "Кинджалах", - пояснив Ігнат. Поширити

Він додав, що ракети "Кинджал" Росія запускає із Тамбовської області, тому до Києва ракета може прилетіти за дві хвилини, до Вінниці – десь за 3,5 хвилини.

З цієї причини під час зльоту у РФ бомбардувальників МіГ карта повітряної тривоги в Україні стає червоною.

РФ накопичує ракети для атак України

У грудні в ГУР МОУ заявляли, що російські окупанти накопичили понад 800 високоточних ракет і, ймовірно, готуються до масованих ударів з початком холодів.

Представник ГУР Андрій Юсов у ефірі телемарафону розповів, що оборонно-промисловий комплекс Росії виготовляє ракет більше, ніж до повномасштабного вторгнення в Україну. Проте накопичувати ракети РФ не може через постійні повітряні удари.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що РФ накопичує ракети різних типів та дрони-камікадзе для нових атак по Україні.