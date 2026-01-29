Армія РФ загнала у пастку свої підрозділи під Куп'янськом — у чому причина
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ загнала у пастку свої підрозділи під Куп'янськом — у чому причина

окупанти
Джерело:  АТЕШ

Росіяни загнали в Куп'янську до пастки власний 122-й мотострілецький полк. За документами, ця територія вже "захоплена", а в реальності там йдуть бої.

Головні тези:

  • Армія РФ зазнала негативних наслідків через поширення помилкової інформації про контрольовані позиції під Куп'янськом.
  • Проведення боїв в умовах пастки під Куп'янськом стало можливим через брехню генералів та недооцінку ситуації армійським командуванням.

Через брехню про “СВО” російські підрозділи потрапили у пастку під Куп’янськом

Агент партизанського руху АТЕШ в 122-му мотострілецького полку ЗС РФ розповів, що на Куп'янському напрямку для цього підрозділу склалася критична ситуація.

Командування полку, щоб швидше доповісти Кремлю про успіхи, відзвітувало про нібито "взяття під контроль" низки позицій у місті та на його околицях.

У документах росіян "захоплені" позиції вказані, як "тилові". В реальності там ведуться запеклі бої. Це призвело до цікавого результату: штурмові групи росіян, затиснуті в міській забудові, не можуть викликати допомогу та підтримку.

Наприклад, запити на артилерійські удари по кулеметних гніздах та снайперських позиціях ЗСУ не проходять. Артилерія 122-го полку керується офіційними вказівками штабу та доповідями, де сказано, що позиції перебувають під контролем російської армії. Тому вогонь за цими координатами заборонено.

Ситуація прямо грає на руку українським військовим, оскільки через заборону командири артилерійських підрозділів відмовляються вести вогонь та залишають штурмовиків РФ без прикриття.

Поки командування малює гарні звіти, їхні штурмовики методично знищуються у вогневих мішках без жодного шансу на допомогу. Брехня генералів стала найефективнішою зброєю проти самої ж російської армії.

