Армія РФ загнала у пастку свої підрозділи під Куп'янськом — у чому причина

Росіяни загнали в Куп'янську до пастки власний 122-й мотострілецький полк. За документами, ця територія вже "захоплена", а в реальності там йдуть бої.

Через брехню про “СВО” російські підрозділи потрапили у пастку під Куп’янськом

Агент партизанського руху АТЕШ в 122-му мотострілецького полку ЗС РФ розповів, що на Куп'янському напрямку для цього підрозділу склалася критична ситуація.

Командування полку, щоб швидше доповісти Кремлю про успіхи, відзвітувало про нібито "взяття під контроль" низки позицій у місті та на його околицях. Поширити

У документах росіян "захоплені" позиції вказані, як "тилові". В реальності там ведуться запеклі бої. Це призвело до цікавого результату: штурмові групи росіян, затиснуті в міській забудові, не можуть викликати допомогу та підтримку.

Наприклад, запити на артилерійські удари по кулеметних гніздах та снайперських позиціях ЗСУ не проходять. Артилерія 122-го полку керується офіційними вказівками штабу та доповідями, де сказано, що позиції перебувають під контролем російської армії. Тому вогонь за цими координатами заборонено.

Ситуація прямо грає на руку українським військовим, оскільки через заборону командири артилерійських підрозділів відмовляються вести вогонь та залишають штурмовиків РФ без прикриття.