Армия РФ загнала в ловушку свои подразделения под Купянском — в чем причина

Россияне загнали в Купянске в ловушку собственный 122-й мотострелковый полк. По документам, эта территория уже "восторжена", а в реальности там идут бои.
Главные тезисы
- Российские военные подразделения оказались в ловушке под Купянском из-за лжи генералов и недооценки ситуации.
- Распространение ошибочной информации о контролируемых позициях привело к тому, что штурмовые группы россиян оказались без помощи и поддержки в ожесточенных боях.
Из-за лжи о “СВО” российские подразделения попали в ловушку под Купянском
Агент партизанского движения АТЕШ в 122-м мотострелковом полку ВС РФ рассказал, что на Купянском направлении для этого подразделения сложилась критическая ситуация.
В документах россиян "восторженные" позиции указаны как "тыловые". В реальности там ведутся ожесточенные бои. Это привело к интересному результату: штурмовые группы россиян, зажатые в городской застройке, не могут вызвать помощи и поддержки.
К примеру, запросы на артиллерийские удары по пулеметным гнездам и снайперским позициям ВСУ не проходят. Артиллерия 122 полка руководствуется официальными указаниями штаба и докладами, где сказано, что позиции находятся под контролем российской армии. Поэтому огонь по этим координатам запрещен.
Ситуация прямо играет на руку украинским военным, поскольку из-за запрета командиры артиллерийских подразделений отказываются вести огонь и оставляют штурмовиков РФ без прикрытия.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-