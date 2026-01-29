Армия РФ загнала в ловушку свои подразделения под Купянском — в чем причина
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ загнала в ловушку свои подразделения под Купянском — в чем причина

Купянск
Читати українською
Источник:  АТЕШ

Россияне загнали в Купянске в ловушку собственный 122-й мотострелковый полк. По документам, эта территория уже "восторжена", а в реальности там идут бои.

Главные тезисы

  • Российские военные подразделения оказались в ловушке под Купянском из-за лжи генералов и недооценки ситуации.
  • Распространение ошибочной информации о контролируемых позициях привело к тому, что штурмовые группы россиян оказались без помощи и поддержки в ожесточенных боях.

Из-за лжи о “СВО” российские подразделения попали в ловушку под Купянском

Агент партизанского движения АТЕШ в 122-м мотострелковом полку ВС РФ рассказал, что на Купянском направлении для этого подразделения сложилась критическая ситуация.

Командование полка, чтобы быстрее доложить Кремлю об успехах, отчиталось о якобы "взятии под контроль" ряда позиций в городе и его окрестностях.

В документах россиян "восторженные" позиции указаны как "тыловые". В реальности там ведутся ожесточенные бои. Это привело к интересному результату: штурмовые группы россиян, зажатые в городской застройке, не могут вызвать помощи и поддержки.

К примеру, запросы на артиллерийские удары по пулеметным гнездам и снайперским позициям ВСУ не проходят. Артиллерия 122 полка руководствуется официальными указаниями штаба и докладами, где сказано, что позиции находятся под контролем российской армии. Поэтому огонь по этим координатам запрещен.

Ситуация прямо играет на руку украинским военным, поскольку из-за запрета командиры артиллерийских подразделений отказываются вести огонь и оставляют штурмовиков РФ без прикрытия.

Пока командование рисует хорошие отчеты, их штурмовики методично уничтожаются в огневых мешках без всякого шанса на помощь. Ложь генералов стала самым эффективным оружием против самой же русской армии.

