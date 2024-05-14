Окупаційна армія РФ все частіше використовує під час атак на позиції українських військових швидкісні транспортні засоби замість важкої бронетехніки, якої в окупантів стає дедалі менше.
Чому армія РФ дедалі частіше використовує квадроцикли на фронті
Журналісти видання із посиланням на дані розвідки західних країн зазначають, що надаючи перевагу швидкісним транспортним засобам на фронті окупаційна армія РФ жертвує захистом, який забезпечує важка броньована техніка.
В оновленому звіті розвідки Міноборони Британії зазначається, що протягом кількох останніх місяців російські окупанти збільшили використання легких транспортних засобів для перекидання військ уздовж всієї лінії фронту.
Окрім цього російські окупанти використовують швидкісну техніку для здійснення нічних атак на позиції українських військових.
Українські війська використовували квадроцикли ще у квітні 2022 року, аби влаштовувати засідки російським військам.
Вже в лютому 2024 року бійці ЗСУ зазначили, що російські квадроцикли є більш маневровні, ніж гусенична техніка, через що їх важче вразити артилерією.
Британська розвідка зазначає, що Росія закупила в Китаю тисячі квадроциклів Desertcross 1000-3.
Як змінилась тактика армії РФ із початком використання квадроциклів на фронті
За словами старшого наукового співробітника Інституту досліджень зовнішньої політики Роба Лі, одна з цих машин, яка перебуває на озброєнні 177-го морського піхотного полку Росії, була оснащена екраном проти безпілотників.
Зазначається, що такі легкі транспортні засоби є більш вразливими для атак з боку українських військових, однак окупаційна армія РФ і так втратила в Україні сотні одиниць важкої бронетехніки.
Своєю чергою командир 92-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ Павло Федосенко розповів в інтерв'ю The Economist, що зі зміною транспортних засобів змінився темп російських атак.
За його словами, кілька тижнів тому російські війська здійснювали атаки кожні кілька годин разом з групою бронетехніки.
Проте наразі армія РФ використовує квадроцикли та мотоцикли для атак невеликими групами кожні кілька днів, шукаючи слабкі місця в обороні українських військ.
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