За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, окупаційна армія РФ зменшила кількість “м'ясних штурмів” в районі Часового Яру на Донеччині і намагається знайти слабкі місця в обороні українських військових.

Що відбувається в районі Часового Яру

Волошин підкреслив, що підрозділи окупаційної армії РФ намагаються все частіше атакувати зі сторони Іванівського і Богданівки.

У Часовому Яру ситуація не змінилася. Тривають активні бойові дії вдень і вночі. Ворог територіальних успіхів за останні дні не мав. Він продовжує знищувати Часів Яр артилерією та КАБами, які скидає на місто і населенні пункти поблизу, — зазначив Волошин. Поширити

За його словами, окупаційна армія РФ прагне захопити Часів Яр і панівні висоти для подальших обстрілів Слов’янська, Краматорська і Дружківки.

Волошин також зазначив, що ворог змінив тактику і майже відмовився від проведення “м’ясних” штурмів.

Ворог кидає останнім часом на штурм мобілізованих, колишніх в’язнів. Техніку ворог приберігає. Противник докладає всіх зусиль, щоб певні успіхи мати на цьому напрямку, але в нього успіхів немає. При цьому проводить активний артилерійський вплив і застосовує скиди із дронів на околиці Часового Яру, — додав речник ОСУВ “Хортиця”. Поширити

Він зазначив, що лише протягом минулої доби було зафіксовано майже 150 мінометних і артилерійських обстрілів.

Станом на ранок 14 травня також було зафіксовано 12 спроб ворожих штурмів.

Що відомо про ситуацію в районі Вовчанська

Волошин у коментарі журналістам видання РБК-Україна зазначив, що військовим злочинцям з окупаційної армії РФ не вдалось прорватись до Вовчанська.

Інформацію про нібито захід окупантів до Вовчанська міська влада офіційно спростувала. І ми це можемо підтвердити — їх у місті не було. На околицях, можливо, і були якісь окремі частини їхніх груп, які могли розсередитись і позабігати десь по зеленим насадженням, — підкреслив речник ОСУВ “Хортиця”. Поширити

Він додав, що наразі українські військові проводять зачистку на околицях Вовчанська.