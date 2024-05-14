За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, окупаційна армія РФ зменшила кількість “м'ясних штурмів” в районі Часового Яру на Донеччині і намагається знайти слабкі місця в обороні українських військових.
Що відбувається в районі Часового Яру
Волошин підкреслив, що підрозділи окупаційної армії РФ намагаються все частіше атакувати зі сторони Іванівського і Богданівки.
За його словами, окупаційна армія РФ прагне захопити Часів Яр і панівні висоти для подальших обстрілів Слов’янська, Краматорська і Дружківки.
Волошин також зазначив, що ворог змінив тактику і майже відмовився від проведення “м’ясних” штурмів.
Він зазначив, що лише протягом минулої доби було зафіксовано майже 150 мінометних і артилерійських обстрілів.
Станом на ранок 14 травня також було зафіксовано 12 спроб ворожих штурмів.
Що відомо про ситуацію в районі Вовчанська
Волошин у коментарі журналістам видання РБК-Україна зазначив, що військовим злочинцям з окупаційної армії РФ не вдалось прорватись до Вовчанська.
Він додав, що наразі українські військові проводять зачистку на околицях Вовчанська.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-