По словам спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, оккупационная армия РФ уменьшила количество "мясных штурмов" в районе Часового Яра в Донецкой области и пытается найти слабые места в обороне украинских военных.

Что происходит в районе Часового Яра

Волошин подчеркнул, что подразделения оккупационной армии РФ пытаются все чаще атаковать со стороны Ивановского и Богдановки.

В Часовом Яру ситуация не изменилась. Продолжаются активные боевые действия день и ночь. Враг территориальных успехов за последние дни не имел. Он продолжает уничтожать Времен Яр артиллерией и КАБами, которые сбрасывает на город и населенные пункты поблизости, — отметил Волошин. Поделиться

По его словам, оккупационная армия РФ стремится захватить Часов Яр и господствующие высоты для последующих обстрелов Славянска, Краматорска и Дружковки.

Волошин также отметил, что враг сменил тактику и почти отказался от проведения "мясных" штурмов.

Враг бросает в последнее время на штурм мобилизованных бывших узников. Технику враг приберегает. Противник прилагает все усилия, чтобы определенные успехи иметь в этом направлении, но у него успехов нет. При этом проводит активное артиллерийское влияние и применяет сбросы с дронов на окраине Часового Яра, — добавил спикер ОСУВ "Хортица". Поделиться

Он отметил, что только за прошедшие сутки было зафиксировано почти 150 минометных и артиллерийских обстрелов.

По состоянию на утро 14 мая также было зафиксировано 12 попыток вражеских штурмов.

Что известно о ситуации в районе Волчанска

Волошин в комментарии журналистам издания РБК-Украина отметил, что военным преступникам из оккупационной армии РФ не удалось прорваться к Волчанску.

Информацию о якобы мероприятии оккупантов в Волчанскую городские власти официально опровергли. И мы это можем подтвердить — их в городе не было. В окрестностях, возможно, и были какие-то отдельные части их групп, которые могли рассредоточиться и позабегать где-то по зеленым насаждениям, — подчеркнул спикер ОСУВ "Хортица". Поделиться

Он добавил, что в настоящее время украинские военные проводят зачистку в окрестностях Волчанска.