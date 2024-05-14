По словам спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, оккупационная армия РФ уменьшила количество "мясных штурмов" в районе Часового Яра в Донецкой области и пытается найти слабые места в обороне украинских военных.
Что происходит в районе Часового Яра
Волошин подчеркнул, что подразделения оккупационной армии РФ пытаются все чаще атаковать со стороны Ивановского и Богдановки.
По его словам, оккупационная армия РФ стремится захватить Часов Яр и господствующие высоты для последующих обстрелов Славянска, Краматорска и Дружковки.
Волошин также отметил, что враг сменил тактику и почти отказался от проведения "мясных" штурмов.
Он отметил, что только за прошедшие сутки было зафиксировано почти 150 минометных и артиллерийских обстрелов.
По состоянию на утро 14 мая также было зафиксировано 12 попыток вражеских штурмов.
Что известно о ситуации в районе Волчанска
Волошин в комментарии журналистам издания РБК-Украина отметил, что военным преступникам из оккупационной армии РФ не удалось прорваться к Волчанску.
Он добавил, что в настоящее время украинские военные проводят зачистку в окрестностях Волчанска.
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