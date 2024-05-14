Оккупационная армия РФ все чаще использует во время атак на позиции украинских военных скоростные транспортные средства вместо тяжелой бронетехники, которой у окупантов становится все меньше.

Почему армия РФ все чаще использует квадроциклы на фронте

Журналисты издания со ссылкой на данные разведки западных стран отмечают, что предпочитая скоростные транспортные средства на фронте оккупационная армия РФ жертвует защитой, которую обеспечивает тяжелая бронированная техника.

В обновленном отчете разведки Минобороны Британии отмечается, что в течение нескольких последних месяцев российские оккупанты увеличили использование легких транспортных средств для опрокидывания войск вдоль всей линии фронта.

Кроме этого, российские оккупанты используют скоростную технику для осуществления ночных атак на позиции украинских военных.

Украинские войска использовали квадроциклы еще в апреле 2022 года, чтобы устраивать засады российским войскам.

В феврале 2024 года бойцы ВСУ отметили, что российские квадроциклы более маневровны, чем гусеничная техника, из-за чего их труднее поразить артиллерией.

По всей вероятности, российские силы все чаще прибегают к использованию более легких и более быстрых транспортных средств для проведения разведки украинских оборонных позиций, чтобы предотвратить дальнейшее ведение огня с использованием артиллерии, камер с видом от первого лица (FPV) или односторонних ударных беспилотников OWA, пытаясь последовательно ослабить. украинские силы, — подчеркивается в отчете Минобороны Британии. Поделиться

Британская разведка отмечает, что Россия закупила у Китая тысячи квадроциклов Desertcross 1000-3.

Как изменилась тактика армии РФ с началом использования квадроциклов на фронте

По словам старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики Роба Ли, одна из этих машин, состоящая на вооружении 177-го морского пехотного полка России, была оснащена экраном против беспилотников.

Эта импровизированная защита от беспилотников — сетка в виде клетки, которую иногда называют "коуп-клеткой" — широко используется на российской и украинской бронетехнике, в том числе на танках. По сути это дополнительный уровень защиты, который устанавливается на крайний случай для защиты от таких угроз, как беспилотники и артиллерия, — объясняют авторы материала. Поделиться

Отмечается, что такие легкие транспортные средства более уязвимы для атак со стороны украинских военных, однако оккупационная армия РФ и так потеряла в Украине сотни единиц тяжелой бронетехники.

В свою очередь командир 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Павел Федосенко рассказал в интервью The Economist, что с изменением транспортных средств изменился темп российских атак.

По его словам, несколько недель назад российские войска совершали атаки каждые несколько часов вместе с группой бронетехники.

Однако армия РФ использует квадроциклы и мотоциклы для атак небольшими группами каждые несколько дней, ища слабые места в обороне украинских войск.