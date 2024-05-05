Керівник Об'єднаного пресцентру ОСУВ “Одеса” Дмитро Плетенчук зазначив, що злочинна армія РФ зазнає численних втрат під час періодичних штурмів Кринків на лівому березі Дніпра у Херсонській області.
Що відомо про втрати та безуспішні спроби атак армії РФ в районі Кринок
За його словами, наразі чисельна перевага російських окупантів складає 7:1.
При цьому речник ОСУВ “Одеса” зазначив, що ключову роль відіграє співвідношення не сил, а кількості втрат з боку ворога.
Він також додав, що російські окупанти намагаються штурмувати не лише кринки, а й острові в дельті Дніпра.
Зокрема, російські військові злочинці намагаються повернути втрачений ними нещодавно острів Нестрига.
Плетенчук підкреслив, що під час подолання водної перешкоди у вигляді річки російські окупанти і зазнають найбільших втрат.
Що відомо про ситуацію на півдні України
За інформацією Сил оборони півдня України, протягом доби в районах Оріхова у Запорізькій області та на Херсонщині було відбито 15 атак окупаційної армії РФ.
Зокрема, у напрямку Оріхова окупанти здійснили 5 безуспішних спроб атак.
Ще дві ворожі атаки зафіксовані в районах Старомайорського та Роботиного, та одна — в районі Новопілля.
На лівому березі Дніпра на Херсонщині військові злочинці з армії РФ протягом доби здійснили 10 безуспішних спроб атак.
Українські військові за добу ліквідували 116 кремлівських загарбників.
Ворог також втратив 23 одиниці військової техніки та озброєння.
Серед знищеної ворожої техніки:
гармата,
зенітна установка,
міномет,
12 од автобронетехніки,
станція РЕБ,
станція управління БпЛА,
антена,
аерофотостанція,
4 човни
Окрім цього українські військові знищили 2 склади із боєприпасами, склад ПММ, стартову позицію запуску БпЛА та спостережний пункт.
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