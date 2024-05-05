Керівник Об'єднаного пресцентру ОСУВ “Одеса” Дмитро Плетенчук зазначив, що злочинна армія РФ зазнає численних втрат під час періодичних штурмів Кринків на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Що відомо про втрати та безуспішні спроби атак армії РФ в районі Кринок

Намагаються скинути в воду морпіхів українських, але не мають в цьому успіху. Морпіхи закріпились і тримають оборону, не зважаючи на те, що ворог заходить як з флангів, так і з фронту, — зазначив Плетенчук. Поширити

За його словами, наразі чисельна перевага російських окупантів складає 7:1.

При цьому речник ОСУВ “Одеса” зазначив, що ключову роль відіграє співвідношення не сил, а кількості втрат з боку ворога.

Що стосується кількості — так, звісно, можна туди нагнати мобілізованих, кадрових військових. Але станом на зараз ми не бачимо різких змін у стані та положенні противника, ознак формування наступальних угрупувань, тому в принципі ситуація залишається сталою, — підкреслив Плетенчук. Поширити

Він також додав, що російські окупанти намагаються штурмувати не лише кринки, а й острові в дельті Дніпра.

Зокрема, російські військові злочинці намагаються повернути втрачений ними нещодавно острів Нестрига.

Плетенчук підкреслив, що під час подолання водної перешкоди у вигляді річки російські окупанти і зазнають найбільших втрат.

Що відомо про ситуацію на півдні України

За інформацією Сил оборони півдня України, протягом доби в районах Оріхова у Запорізькій області та на Херсонщині було відбито 15 атак окупаційної армії РФ.

Зокрема, у напрямку Оріхова окупанти здійснили 5 безуспішних спроб атак.

Ще дві ворожі атаки зафіксовані в районах Старомайорського та Роботиного, та одна — в районі Новопілля.

На лівому березі Дніпра на Херсонщині військові злочинці з армії РФ протягом доби здійснили 10 безуспішних спроб атак.

Українські військові за добу ліквідували 116 кремлівських загарбників.

Ворог також втратив 23 одиниці військової техніки та озброєння.

Серед знищеної ворожої техніки:

гармата,

зенітна установка,

міномет,

12 од автобронетехніки,

станція РЕБ,

станція управління БпЛА,

антена,

аерофотостанція,

4 човни

Окрім цього українські військові знищили 2 склади із боєприпасами, склад ПММ, стартову позицію запуску БпЛА та спостережний пункт.