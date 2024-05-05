Руководитель Объединенного прессцентра ОСУВ “Одесса” Дмитрий Плетенчук отметил, что преступная армия РФ терпит многочисленные потери во время периодических штурмов Крынков на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Что известно о потерях и безуспешных попытках атак армии РФ в районе Кринок
По его словам, в настоящее время численное преимущество российских окупантов составляет 7:1.
При этом спикер ОСУВ "Одесса" отметил, что ключевую роль играет соотношение не сил, а количества потерь со стороны врага.
Он также добавил, что российские оккупанты пытаются штурмовать не только кринки, но и острове в дельте Днепра.
В частности, российские военные преступники пытаются вернуть утраченный ими недавно остров Нестрига.
Плетенчук подчеркнул, что во время преодоления водного препятствия в виде реки российские оккупанты и понесут наибольшие потери.
Что известно о ситуации на юге Украины
По информации Сил обороны юга Украины, в течение суток в районах Орехова в Запорожской области и Херсонской области было отбито 15 атак оккупационной армии РФ.
В частности, в направлении Орехова оккупанты предприняли 5 безуспешных попыток атак.
Еще две вражеские атаки зафиксированы в районах Старомайорского и Роботиного, и одна — в Новополье.
На левом берегу Днепра в Херсонской области военные преступники из армии РФ в течение суток предприняли 10 безуспешных попыток атак.
Украинские военные в сутки ликвидировали 116 кремлевских захватчиков.
Враг также потерял 23 единиц военной техники и вооружения.
Среди уничтоженной вражеской техники:
пушка,
зенитная установка,
миномет,
12 ед автобронетехники,
станция РЭБ,
станция управления БпЛА,
антенна,
аэрофотостанция,
4 лодки
Кроме этого, украинские военные уничтожили 2 склада с боеприпасами, состав ГСМ, стартовую позицию запуска БпЛА и наблюдательный пункт.
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