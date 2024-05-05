Армия РФ терпит большие потери на левобережье Херсонщины
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ терпит большие потери на левобережье Херсонщины

Позиции ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Руководитель Объединенного прессцентра ОСУВ “Одесса” Дмитрий Плетенчук отметил, что преступная армия РФ терпит многочисленные потери во время периодических штурмов Крынков на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Что известно о потерях и безуспешных попытках атак армии РФ в районе Кринок

Пытаются сбросить в воду морпехов украинских, но не преуспевают. Морпехи закрепились и держат оборону, несмотря на то, что враг заходит как с флангов, так и с фронта, — отметил Плетенчук.

По его словам, в настоящее время численное преимущество российских окупантов составляет 7:1.

При этом спикер ОСУВ "Одесса" отметил, что ключевую роль играет соотношение не сил, а количества потерь со стороны врага.

Что касается количества, да, конечно, можно туда нагнать мобилизованных, кадровых военных. Но на сегодняшний день мы не видим резких изменений в состоянии и положении противника, признаков формирования наступательных группировок, поэтому в принципе ситуация остается постоянной, — подчеркнул Плетенчук.

Он также добавил, что российские оккупанты пытаются штурмовать не только кринки, но и острове в дельте Днепра.

В частности, российские военные преступники пытаются вернуть утраченный ими недавно остров Нестрига.

Плетенчук подчеркнул, что во время преодоления водного препятствия в виде реки российские оккупанты и понесут наибольшие потери.

Что известно о ситуации на юге Украины

По информации Сил обороны юга Украины, в течение суток в районах Орехова в Запорожской области и Херсонской области было отбито 15 атак оккупационной армии РФ.

В частности, в направлении Орехова оккупанты предприняли 5 безуспешных попыток атак.

Еще две вражеские атаки зафиксированы в районах Старомайорского и Роботиного, и одна — в Новополье.

На левом берегу Днепра в Херсонской области военные преступники из армии РФ в течение суток предприняли 10 безуспешных попыток атак.

Украинские военные в сутки ликвидировали 116 кремлевских захватчиков.

Враг также потерял 23 единиц военной техники и вооружения.

Среди уничтоженной вражеской техники:

  • пушка,

  • зенитная установка,

  • миномет,

  • 12 ед автобронетехники,

  • станция РЭБ,

  • станция управления БпЛА,

  • антенна,

  • аэрофотостанция,

  • 4 лодки

Кроме этого, украинские военные уничтожили 2 склада с боеприпасами, состав ГСМ, стартовую позицию запуска БпЛА и наблюдательный пункт.

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