По информации Генштаба ВСУ, в течение суток украинские военные 103 раза вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ и нанесли российским оккупантам многочисленные потери.
Что известно о последствиях атак армии РФ по Украине
Отмечается, что в течение суток враг выпустил по Украине 2 ракеты, нанес 100 авиаударов и совершил 57 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ и объектам критической и гражданской инфраструктуры.
В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения.
Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.
Что известно о ситуации на отдельных участках фронта
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
На Купянском направлении нашими воинами отражены 11 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестово Харьковской области; Стельмаховка Луганской области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.
На Лиманском направлении Силами обороны отражены 4 атаки в районах населенных пунктов Новосадово и Торское Донецкой области.
На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 32 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Новый, Раздолевка, Ивановское и Андреевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 24 атаки в районах населенных пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Уманское, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.
В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, при поддержке авиации, совершил 2 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и 4 зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 3 радиолокационных станциях, 2 средствам противовоздушной обороны и 2 артиллерийским средствам противника.
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