ВСУ отразили 103 атаки армии РФ на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили 103 атаки армии РФ на фронте

Генштаб ВСУ
Военный ВСУ
Read in English
Читати українською

По информации Генштаба ВСУ, в течение суток украинские военные 103 раза вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ и нанесли российским оккупантам многочисленные потери.

Что известно о последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что в течение суток враг выпустил по Украине 2 ракеты, нанес 100 авиаударов и совершил 57 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ и объектам критической и гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта

  • В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

  • На Купянском направлении нашими воинами отражены 11 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестово Харьковской области; Стельмаховка Луганской области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.

  • На Лиманском направлении Силами обороны отражены 4 атаки в районах населенных пунктов Новосадово и Торское Донецкой области.

  • На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 32 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Новый, Раздолевка, Ивановское и Андреевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.

  • На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 24 атаки в районах населенных пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Уманское, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

  • На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.

  • На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.

  • В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, при поддержке авиации, совершил 2 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и 4 зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 3 радиолокационных станциях, 2 средствам противовоздушной обороны и 2 артиллерийским средствам противника.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ВСУ фиксируют активизацию российских штурмов на юге Украины — что известно
В ВСУ фиксируют активизацию российских штурмов на юге Украины — что известно
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ назвали потери армии РФ в Украине в течение последней недели
Сухопутные войска ВС Украины
Уничтоженная техника армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ опровергли заявления армии РФ о захвате Красногоровки
Военный ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?