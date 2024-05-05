ЗСУ відбили 103 атаки армії РФ на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ відбили 103 атаки армії РФ на фронті

Генштаб ЗСУ
Військовий ЗСУ
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За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом доби українські військові 103 рази вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ та завдали російським окупантам численних втрат. 

Що відомо про наслідки атак армії РФ по Україні

Зазначається, що протягом доби ворог випустив по Україні 2 ракети, завдав 100 авіаударів та здійснив 57 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та об’єктах критичної і цивільної інфраструктури.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту

  • На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 11 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

  • На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки в районах населених пунктів Новосадове та Торське Донецької області.

  • На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 32 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Новий, Роздолівка, Іванівське та Андріївка Донецької області.

  • На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 24 атаки в районах населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Уманське, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області.

  • На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 16 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка, Водяне та Урожайне Донецької області.

  • На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 5 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

  • На Херсонському напрямку ворог здійснив 2 безуспішні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 4 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 3 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони та 2 артилерійських засобах противника.

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