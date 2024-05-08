За словами офіцера 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергія Цехоцького, окупаційна армія РФ зазнає високих втрат в районі Авдіївки та на Новопавлівському напрямку і не має жодних успіхів.

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки

Цехоцький підкреслив, що ворог постійно упродовж доби намагається проводити атаки і штурми, однак не може домогтись жодних успіхів.

Ворог цілодобово намагається штурмувати й просуватися. Мова йде про населені пункти Нетайлове, Невельське, Красногорівка. Сили підрозділу бригади тримають лінію фронту. Ворог знищується, суттєвих успіхів у нього немає, — підкреслив військовий. Поширити

Він також пояснив, що час від часу українські військові змушені змінювати позиції через руйнування російськими окупантами оборонних рубежів.

Тому наш особовий склад відводиться. Це вимірюється сотнями метрів, не більше. Ворог має підтримку авіації, відбуваються постійні артилерійські обстріли. У небі спостерігається велика кількість ворожих БПЛА, яка впливає на постачання боєприпасів і переміщення особового складу. Тому приходиться робити це вночі. Але ми знищуємо ворога десятками кожного дня, — зазначив Цехоцький. Поширити

Що наразі відбувається на фронті

Наразі окупаційна армія РФ продовжує безуспішно штурмувати східні околиці Часового Яру поблизу Бахмута на Донеччині.

В районі Новопавлівська та Мар’їнки російські окупанти захопили Красногорівку на північ від Мар’їнки.

Окрім цього військові злочинці з армії РФ майже повністю контролюють Новомихайлівку.

Наразі українські військові утримують ще кілька позицій на дачах на півночі села.

Найбільш напруженою залишається ситуація в районі Авдіївки.

Наступ російських окупантів швидко поширився на райони Ласточкиного, Орлівки, Тоненького.

Підрозділам окупаційної армії РФ також вдалось захопити Очеретине, Керамік, Новокалинове, Архангельське.

Виступ, тобто протяжність захопленої території, від окупованої Авдіївки за Очеретине по дорозі Т0511 складає 10-12 кілометрів.