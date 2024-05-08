По словам офицера 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергея Цехоцкого, оккупационная армия РФ терпит высокие потери в районе Авдеевки и на Новопавловском направлении и не имеет никаких успехов.

Что известно о ситуации в районе Авдеевки

Цехоцкий подчеркнул, что враг постоянно в течение суток пытается проводить атаки и штурмы, однако не может добиться никаких успехов.

Враг круглосуточно пытается штурмовать и продвигаться. Речь идет о населенных пунктах Нетайлово, Невельское, Красногоровка. Силы подразделения бригады удерживают линию фронта. Враг уничтожается, существенных успехов у него нет, подчеркнул военный. Поделиться

Он также пояснил, что время от времени украинские военные вынуждены менять позиции из-за разрушения российскими оккупантами оборонных рубежей.

Потому наш личный состав отводится. Это измеряется сотнями метров, не больше. Враг имеет поддержку авиации, проходят постоянные артиллерийские обстрелы. В небе наблюдается большое количество враждебных БПЛА, влияющих на поставку боеприпасов и перемещение личного состава. Потому приходится делать это ночью. Но мы уничтожаем врага десятками каждый день, — отметил Цехоцкий. Поделиться

Что происходит на фронте

В настоящее время оккупационная армия РФ продолжает безуспешно штурмовать восточные окраины Временного Яра вблизи Бахмута Донецкой области.

В районе Новопавловска и Марьинки российские оккупанты захватили Красногоровку к северу от Марьинки.

Кроме того, военные преступники из армии РФ почти полностью контролируют Новомихайловку.

Пока украинские военные удерживают еще несколько позиций на дачах на севере села.

Наиболее напряженной остается ситуация в районе Авдеевки.

Наступление русских окупантов быстро распространилось на районы Ласточкиного, Орловки, Тоненького.

Подразделениям оккупационной армии РФ также удалось захватить Очеретино, Керамик, Новокалиново, Архангельское.

Выступление, то есть протяженность захваченной территории, от оккупированной Авдеевки по Очеретино по дороге Т0511 составляет 10-12 километров.