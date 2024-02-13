Армія РФ збільшує інтенсивність бойових дій на Таврійському напрямку

Протягом останніх тижнів російські військові злочинці значно збільшити інтенсивність бойових дій на Таврійському напрямку.
Що відомо про ситуацію на Таврійському напрямку
За словами командувача ОСУВ “Таврія”, бригадного генерала Олександра Тарнавського, тільки протягом останньої доби російські окупанти 1 тис 267 разів обстрілювали позиції українських військових на Таврійському напрямку.
Тарнавський зазначив, що протягом доби українські військові на Таврійському напрямку ліквідували ще 645 російських загарбників.
Зазначається, що від початку року це найбільший добовий показник втрат злочинної армії РФ на Таврійському напрямку.
Що відомо про втрати армії РФ на Таврійському напрямку протягом доби
Тарнавський зазначив, що українські військові за минулу добу знищили 41 одиницю ворожої військової техніки.
Зокрема це:
5 танків;
17 бойових бронемашин;
8 артсистем;
10 автомобілів;
одна одиниця спеціальної техніки.
Окрім цього ЗСУ знищили ворожий склад із боєприпасами і ще один важливий об’єкт окупаційної армії РФ.
На Авдіївському напрямку вдалося взяти у полон десяток росіян.
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