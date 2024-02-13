Армія РФ збільшує інтенсивність бойових дій на Таврійському напрямку

Що відомо про ситуацію на Таврійському напрямку

За словами командувача ОСУВ “Таврія”, бригадного генерала Олександра Тарнавського, тільки протягом останньої доби російські окупанти 1 тис 267 разів обстрілювали позиції українських військових на Таврійському напрямку.

Тарнавський зазначив, що протягом доби українські військові на Таврійському напрямку ліквідували ще 645 російських загарбників.

Зазначається, що від початку року це найбільший добовий показник втрат злочинної армії РФ на Таврійському напрямку.

Інтенсивність бойових дій зростає. Кількість артилерійських обстрілів, які противник вчинив у нашій операційній зоні 12 лютого, також є найбільшим показником цьогоріч — 1 тис 267. Те саме з авіаударами — їх зафіксовано 67, — наголосив Тарнавський. Поширити

Що відомо про втрати армії РФ на Таврійському напрямку протягом доби

Тарнавський зазначив, що українські військові за минулу добу знищили 41 одиницю ворожої військової техніки.

Зокрема це:

5 танків;

17 бойових бронемашин;

8 артсистем;

10 автомобілів;

одна одиниця спеціальної техніки.

Окрім цього ЗСУ знищили ворожий склад із боєприпасами і ще один важливий об’єкт окупаційної армії РФ.

Нейтралізовано або знищено 280 безпілотних літальних апаратів різних типів. При цьому ударні дрони "Ланцет" і ZALA (по 1 од.) на Донеччині вдалося знищити зі стрілецької зброї, — йдеться у повідомленні командувача ОСУВ “Таврія”. Поширити

На Авдіївському напрямку вдалося взяти у полон десяток росіян.