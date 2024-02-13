В последние недели российские военные преступники значительно увеличили интенсивность боевых действий на Таврическом направлении.
Что известно о ситуации на Таврическом направлении
По словам командующего ОСУВ "Таврия", бригадного генерала Александра Тарнавского, только за последние сутки российские оккупанты 1 тыс 267 раз обстреливали позиции украинских военных на Таврическом направлении.
Тарнавский отметил, что за сутки украинские военные на Таврическом направлении ликвидировали еще 645 российских захватчиков.
Отмечается, что с начала года это самый большой суточный показатель потерь преступной армии РФ на Таврическом направлении.
Что известно о потерях армии РФ на Таврическом направлении в течение суток
Тарнавский отметил, что украинские военные за минувшие сутки уничтожили 41 единицу вражеской военной техники.
В частности это:
5 танков;
17 боевых бронемашин;
8 артсистем;
10 автомобилей;
одна единица специальной техники.
Кроме этого, ВСУ уничтожили вражеский склад с боеприпасами и еще один важный объект оккупационной армии РФ.
На Авдеевском направлении удалось взять в плен десяток россиян.
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