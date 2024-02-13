Армия РФ увеличивает интенсивность боевых действий на Таврическом направлении
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ увеличивает интенсивность боевых действий на Таврическом направлении

Александр Тарнавский
Танк ВСУ
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В последние недели российские военные преступники значительно увеличили интенсивность боевых действий на Таврическом направлении.

Что известно о ситуации на Таврическом направлении

По словам командующего ОСУВ "Таврия", бригадного генерала Александра Тарнавского, только за последние сутки российские оккупанты 1 тыс 267 раз обстреливали позиции украинских военных на Таврическом направлении.

Тарнавский отметил, что за сутки украинские военные на Таврическом направлении ликвидировали еще 645 российских захватчиков.

Отмечается, что с начала года это самый большой суточный показатель потерь преступной армии РФ на Таврическом направлении.

Интенсивность боевых действий растет. Количество артиллерийских обстрелов, которые противник совершил в нашей операционной зоне 12 февраля, также является самым большим показателем в этом году - 1 тыс 267. То же самое с авиаударами - их зафиксировано 67, - отметил Тарнавский.

Что известно о потерях армии РФ на Таврическом направлении в течение суток

Тарнавский отметил, что украинские военные за минувшие сутки уничтожили 41 единицу вражеской военной техники.

В частности это:

  • 5 танков;

  • 17 боевых бронемашин;

  • 8 артсистем;

  • 10 автомобилей;

  • одна единица специальной техники.

Кроме этого, ВСУ уничтожили вражеский склад с боеприпасами и еще один важный объект оккупационной армии РФ.

Нейтрализовано или уничтожено 280 беспилотных летательных аппаратов разных типов. При этом ударные дроны "Ланцет" и ZALA (по 1 ед.) в Донецкой области удалось уничтожить из стрелкового оружия, - говорится в сообщении командующего ОСУВ "Таврия".

На Авдеевском направлении удалось взять в плен десяток россиян.

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