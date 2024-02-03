ВСУ ликвидировали 140 дронов РФ за сутки на Таврийском направлении
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали 140 дронов РФ за сутки на Таврийском направлении

Александр Тарнавский
ВСУ
Читати українською

Бойцы ОСУВ "Таврия" за минувшие сутки уничтожили 140 российских беспилотников разных типов. Также стало известно, что общие потери врага составили 382 человека и 30 единиц военной техники.

Силы обороны попали в 140 дронов армии РФ

ВСУ за сутки нейтрализовали или уничтожили 140 вражеских БпЛА на Таврийском направлении.

Об этом в Telegram сообщил командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский.

По словам Тарнавского, враг на протяжении суток нанес 37 авиаударов, провел 55 боевых столкновений и совершил 666 артобстрелов.

Общие потери врага за прошедшие сутки составили 382 человека и 30 единиц военной техники, не считая БпЛА. В частности, 4 танка, 5 ББМ, 6 артсистем, 14 автомобилей и 1 единица специальной техники. Также украинские силы обороны уничтожили 2 склада боеприпасов врага, – говорится в сообщении.

Тарнавский добавил, что нейтрализовано или уничтожено 140 БпЛА разных типов.

Успехи ВСУ на Лиманско-Купянском и Бахмутском направлениях

На Лиманско-Купянском и Бахмутском направлениях Силы обороны за сутки уничтожили более 200 оккупантов и около 60 образцов вооружения и военной техники врага.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" сообщил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.

Ситуация в полосе группировки «Хортица» остается стабильно напряженной. Враг продолжает опрокидывать свои резервы на линию столкновения. В частности, на Бахмутском направлении одной из ключевых целей остается пробитие нашей линии обороны в направлении населенного пункта Часов Яр, – сказал Евлаш.

По его словам, на Бахмутском направлении враг обстрелял позиции ВСУ 415 раз. Удалось ликвидировать 100 оккупантов, а также 48 единиц вооружения и городской техники противника.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ вдвое увеличила активность на Таврическом направлении — Тарнавский
Артиллерия ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Войска РФ активизировали атаки с бронетехникой на одном из направлений — Тарновский
Александр Тарнавский
война
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Тарнавский сообщает об обострении на Таврийском направлении
Александр Тарнавский
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.