ЗСУ ліквідували 140 дронів РФ за добу на Таврійському напрямку

Бійці ОСУВ "Таврія" за минулу добу знищили 140 російських безпілотників різних типів. Також стало відомо, що загальні втрати ворога становили 382 особи та 30 одиниць військової техніки.

Сили оборони поцілили у 140 дронів армії РФ

ЗСУ за добу нейтралізували або знищили 140 ворожих БпЛА на Таврійському напрямку.

Про це у Telegram повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За словами Тарнавського, ворог упродовж доби завдав 37 авіаударів, провів 55 бойових зіткнень та здійснив 666 артобстрілів.

Загальні втрати ворога минулої доби становили 382 особи та 30 одиниць військової техніки, не враховуючи БпЛА. Зокрема, 4 танки, 5 ББМ, 6 артсистем, 14 автомобілів та 1 одиниця спеціальної техніки. Також українські сили оборони знищили 2 склади боєприпасів ворога, – йдеться у повідомленні. Поширити

Тарнавський додав, що нейтралізовано або знищено 140 БпЛА різних типів.

Успіхи ЗСУ на Лимансько-Куп’янському та Бахмутському напрямках

На Лимансько-Куп’янському та Бахмутському напрямках Сили оборони за добу знищили загалом понад 200 окупантів та близько 60 зразків озброєння і військової техніки ворога.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Ілля Євлаш.

Ситуація у смузі угруповання «Хортиця» залишається стабільно напруженою. Ворог продовжує перекидати свої резерви на лінію зіткнення. Зокрема на Бахмутському напрямку однією із ключових цілей залишається пробиття нашої лінії оборони в напрямку населеного пункту Часів Яр, – сказав Євлаш.

За його словами, на Бахмутському напрямку ворог обстріляв позиції ЗСУ 415 разів. Вдалося ліквідувати 100 окупантів, а також 48 одиниць озброєння та міської техніки противника.