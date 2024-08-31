Армія РФ зменшила кількість штурмів на Таврійському напрямку фронту. В чому причина
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ зменшила кількість штурмів на Таврійському напрямку фронту. В чому причина

ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

На Таврійському напрямку фронту в Україні армія РФ зменшила кількість штурмових дій, але продовжує щільні обстріли КАБами, ракетами, дронами-камікадзе, в тому числі боєприпасами з отруйними та запальними речовинами.

Головні тези:

  • Армія РФ зменшила кількість штурмів на Таврійському напрямку, проте активно обстрілює позиції українських військ.
  • Ворог виявився пасивним на деяких напрямках, внаслідок чого кількість штурмових дій стала меншою.
  • Загальна кількість атак з боку РФ зменшилася, але продовжуються інтенсивні обстріли та використання бойових засобів.

Російська армія менше штурмує на Таврійському напрямку фронту

Щільність атак на півдні України від армії РФ зменшилася

Про це в етері телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Можна сказати, що ворог зараз досить пасивний. В операційній зоні ОСУВ "Таврія" наші підрозділи продовжують ведення оборонної операції. І кількість штурмових дій противника тут відносно найменша, порівняно з усією лінією бойового зіткнення. Так, за вчора було відбито 3 штурмові дії противника, із них один штурм — на Оріхівському напрямку в районі Роботиного, два — на Придніпровському напрямку, на наших лівобережних плацдармах на Херсонщині. І на Гуляйпільському напрямку вже традиційно тиша, ворог там наступальних дій не вів.

Дмитро Лиховій

Дмитро Лиховій

Речник ОСУВ “Таврія”

За його інформацією, 31 серпня від початку доби і до 16.00 зафіксовано 4 атаки в усій операційній зоні. Тричі окупанти атакували на Оріхівському напрямку, безрезультатно, малими піхотними групами без застосування бронетехніки. І один раз безуспішно намагалися покращити своє становище на Придніпровському напрямку на Херсонщині.

У противника тут мало ресурсів, мало резервів, і він просто вже тривалий час не може ніяк покращити своє становище, лінія фронту залишається стабільною. Але прокоментую, як виглядає "нудний" день, коли дуже мало бойових зіткнень порівняно з іншими напрямками в зоні ОСУВ "Таврія". Щоб не склалося враження, що тут якась тиша й нудьга.

Він додав, що зокрема за вчора ворог здійснив 273 обстріли наших позицій з використанням приблизно 1,5 тисячі боєприпасів. Як зауважив Лиховій, це при тому, що загалом протягом місяця кількість російських обстрілів постійно знижується. Також противник вчора завдав одного ракетного удару з двома крилатими ракетами, які не мали жодного успіху, зауважив речник. Ще росіяни завдали 5 авіаційних ударів з використанням 9 керованих авіабомб, застосував 50 некерованих авіаракет.

Також росіяни б'ють по позиціях українських оборонців боєприпасами з отруйними та запальними речовинами.

Крім того, працюють активно ударні безпілотники — 204 дрони-камікадзе противник застосував за добу. З них було знищено або подавлено — 196. І продовжується практика скидів із коптерів боєприпасів із вибухівкою з використанням отруйних речовин. Вчора було 139 скидів, 190 боєприпасів скинуто, із них 4 — з використанням отруйних речовин. А загалом за місяць 196 боєприпасів з отруйними речовинами

Що відомо про поточні та загальні втрати армії РФ у війні проти України

  • особового складу — близько 614 тис 950 (+1360) осіб,

  • танків — 8 тис 582 (+8) од,

  • бойових броньованих машин — 16 тис 736 (+14) од,

  • артилерійських систем — 17 тис 614 (+42) од,

  • РСЗВ — 1 тис 176 (+1) од,

  • засобів ППО — 940 (+0) од,

  • літаків — 368 (+0) од,

  • гелікоптерів — 328 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14 тис 471 (+18),

  • крилатих ракет — 2 тис 557 (+1),

  • кораблів /катерів — 28 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 23 тис 825 (+62) од,

  • спеціальної техніки — 2 тис 977 (+10)

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