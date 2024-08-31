Армія РФ зменшила кількість штурмів на Таврійському напрямку фронту. В чому причина

На Таврійському напрямку фронту в Україні армія РФ зменшила кількість штурмових дій, але продовжує щільні обстріли КАБами, ракетами, дронами-камікадзе, в тому числі боєприпасами з отруйними та запальними речовинами.
Головні тези:
- Армія РФ зменшила кількість штурмів на Таврійському напрямку, проте активно обстрілює позиції українських військ.
- Ворог виявився пасивним на деяких напрямках, внаслідок чого кількість штурмових дій стала меншою.
- Загальна кількість атак з боку РФ зменшилася, але продовжуються інтенсивні обстріли та використання бойових засобів.
Російська армія менше штурмує на Таврійському напрямку фронту
Щільність атак на півдні України від армії РФ зменшилася
Про це в етері телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.
За його інформацією, 31 серпня від початку доби і до 16.00 зафіксовано 4 атаки в усій операційній зоні. Тричі окупанти атакували на Оріхівському напрямку, безрезультатно, малими піхотними групами без застосування бронетехніки. І один раз безуспішно намагалися покращити своє становище на Придніпровському напрямку на Херсонщині.
Він додав, що зокрема за вчора ворог здійснив 273 обстріли наших позицій з використанням приблизно 1,5 тисячі боєприпасів. Як зауважив Лиховій, це при тому, що загалом протягом місяця кількість російських обстрілів постійно знижується. Також противник вчора завдав одного ракетного удару з двома крилатими ракетами, які не мали жодного успіху, зауважив речник. Ще росіяни завдали 5 авіаційних ударів з використанням 9 керованих авіабомб, застосував 50 некерованих авіаракет.
Також росіяни б'ють по позиціях українських оборонців боєприпасами з отруйними та запальними речовинами.
Крім того, працюють активно ударні безпілотники — 204 дрони-камікадзе противник застосував за добу. З них було знищено або подавлено — 196. І продовжується практика скидів із коптерів боєприпасів із вибухівкою з використанням отруйних речовин. Вчора було 139 скидів, 190 боєприпасів скинуто, із них 4 — з використанням отруйних речовин. А загалом за місяць 196 боєприпасів з отруйними речовинами
Що відомо про поточні та загальні втрати армії РФ у війні проти України
особового складу — близько 614 тис 950 (+1360) осіб,
танків — 8 тис 582 (+8) од,
бойових броньованих машин — 16 тис 736 (+14) од,
артилерійських систем — 17 тис 614 (+42) од,
РСЗВ — 1 тис 176 (+1) од,
засобів ППО — 940 (+0) од,
літаків — 368 (+0) од,
гелікоптерів — 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14 тис 471 (+18),
крилатих ракет — 2 тис 557 (+1),
кораблів /катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 23 тис 825 (+62) од,
спеціальної техніки — 2 тис 977 (+10)
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