Армия РФ снизила количество штурмов на Таврийском направлении фронта. В чем причина

На Таврийском направлении фронта в Украине армия РФ снизила количество штурмовых действий, но продолжает плотные обстрелы КАБами, ракетами, дронами-камикадзе, в том числе боеприпасами с ядовитыми и воспламеняющимися веществами.

Российская армия меньше штурмует на Таврическом направлении фронта

Плотность атак на юге Украины от армии РФ уменьшилась

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий.

Можно сказать, что враг сейчас достаточно пассивен. В операционной зоне ОВСУ "Таврия" наши подразделения продолжают ведение оборонной операции. И количество штурмовых действий противника здесь относительно наименьшее по сравнению со всей линией боевого столкновения. Так, за вчера были отражены 3 штурмовых действия противника, из них один штурм — на Ореховском направлении в районе Работино, два — на Приднепровском направлении, на наших левобережных плацдармах на Херсонщине. И на Гуляйпольском направлении уже традиционно тишина, враг там наступательных действий не вел. Дмитрий Лиховий Спикер ОСУВ "Таврия"

По его информации, 31 августа с начала суток и до 16.00 зафиксировано 4 атаки по всей операционной зоне. Трижды оккупанты атаковали на Ореховском направлении, безрезультатно, малыми пехотными группами без применения бронетехники. И однажды безуспешно пытались улучшить свое положение на Приднепровском направлении Херсонской области.

У противника здесь мало ресурсов, мало резервов, и он просто уже долго не может никак улучшить свое положение, линия фронта остается стабильной. Но прокомментирую, как выглядит "скучный" день, когда очень мало боевых столкновений по сравнению с другими направлениями в зоне ОСУВ "Таврия". Чтобы не создалось впечатление, что здесь какая-то тишина и скука. Поделиться

Он добавил, что в частности за вчера враг произвел 273 обстрела наших позиций с использованием примерно 1,5 тыс боеприпасов. Как отметил Лиховий, это при том, что в течение месяца количество российских обстрелов постоянно снижается. Также противник вчера нанес один ракетный удар с двумя крылатыми ракетами, которые не имели никакого успеха, отметил спикер. Еще россияне нанесли 5 авиационных ударов с использованием 9 управляемых авиабомб, применили 50 неуправляемых авиаракет.

Также россияне бьют по позициям украинских защитников боеприпасы с ядовитыми и воспламеняющимися веществами.

Кроме того, работают активно ударные беспилотники — 204 дрона-камикадзе противник применил за сутки. Из них были уничтожены или подавлены — 196. И продолжается практика сбросов с коптеров боеприпасов со взрывчаткой с использованием ядовитых веществ. Вчера было 139 сбросов, 190 боеприпасов сброшено, из них 4 — с использованием ядовитых веществ. В общей сложности за месяц 196 боеприпасов с ядовитыми веществами

Что известно о текущих и общих потерях армии РФ в войне против Украины