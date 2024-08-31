Армия РФ снизила количество штурмов на Таврийском направлении фронта. В чем причина

На Таврийском направлении фронта в Украине армия РФ снизила количество штурмовых действий, но продолжает плотные обстрелы КАБами, ракетами, дронами-камикадзе, в том числе боеприпасами с ядовитыми и воспламеняющимися веществами.
Главные тезисы
- Армия РФ сократила количество штурмовых действий на Таврийском направлении, отдав предпочтение интенсивным обстрелам и ракетным атакам.
- Уменьшение количества штурмов обусловлено пассивностью врага на определенных участках фронта.
- На Таврийском направлении продолжается стабильность линии фронта, несмотря на отдельные попытки наступления противника.
Российская армия меньше штурмует на Таврическом направлении фронта
Плотность атак на юге Украины от армии РФ уменьшилась
Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий.
По его информации, 31 августа с начала суток и до 16.00 зафиксировано 4 атаки по всей операционной зоне. Трижды оккупанты атаковали на Ореховском направлении, безрезультатно, малыми пехотными группами без применения бронетехники. И однажды безуспешно пытались улучшить свое положение на Приднепровском направлении Херсонской области.
Он добавил, что в частности за вчера враг произвел 273 обстрела наших позиций с использованием примерно 1,5 тыс боеприпасов. Как отметил Лиховий, это при том, что в течение месяца количество российских обстрелов постоянно снижается. Также противник вчера нанес один ракетный удар с двумя крылатыми ракетами, которые не имели никакого успеха, отметил спикер. Еще россияне нанесли 5 авиационных ударов с использованием 9 управляемых авиабомб, применили 50 неуправляемых авиаракет.
Также россияне бьют по позициям украинских защитников боеприпасы с ядовитыми и воспламеняющимися веществами.
Кроме того, работают активно ударные беспилотники — 204 дрона-камикадзе противник применил за сутки. Из них были уничтожены или подавлены — 196. И продолжается практика сбросов с коптеров боеприпасов со взрывчаткой с использованием ядовитых веществ. Вчера было 139 сбросов, 190 боеприпасов сброшено, из них 4 — с использованием ядовитых веществ. В общей сложности за месяц 196 боеприпасов с ядовитыми веществами
Что известно о текущих и общих потерях армии РФ в войне против Украины
личного состава — около 614 тыс 950 (+1360) человек,
танков — 8 тыс 582 (+8) ед,
боевых бронированных машин — 16 тыс 736 (+14) ед,
артиллерийских систем — 17 тыс 614 (+42) ед,
РСЗО — 1 тыс 176 (+1) ед,
средств ПВО — 940 (+0) ед,
самолетов — 368 (+0) ед,
вертолетов — 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 14 тыс 471 (+18),
крылатых ракет — 2 тыс 557 (+1),
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 23 тыс 825 (+62) ед,
специальной техники — 2 тыс 977 (+10)
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-