Армія РФ змінила тактику після провалів та великих втрат в районі Авдіївки

Злочинці з терористичної армії РФ риють тунелі в районі лінії зіткнення поблизу Авдіївки на Донеччині, намагаючись підібратись якомога ближче до позицій українських військових.
Що відомо про зміни у ситуації в районі Авдіївки
За словами речника 110-ї ОМБ Антона Коцуконя, в районі Авдіївки злочинці з армії РФ почали рити тунелі, аби опинитись якомога ближче до позицій українських військових і для доставки боєкомплекту використовують роботизовані самоходні пристрої.
Він підкреслив, що українська розвідка зафіксувала використання окупантами роботизованих самохідних пристроїв для підвозу боєкомплекта.
Він зазначив, що за принципом дії ці засоби схожі на іграшкові машинки на радіокеруванні, але "це не звичайні машинки, це якісь спеціалізовані" – вони "доволі великі" і здатні переміщувати "нормальну" вагу.
Про що свідчать шалені втрати армії РФ на фронті
На думку військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, українські військові встановили новий рекорд з ліквідації російських військових злочинців, упродовж доби знищивши 1 тис 380 окупантів.
Експерт зазначив, що ці цифри, нібито виглядають позитивно для України, однак командування російської окупаційної армії не зважає на втрати і планує продовжувати війну.
За його словами, коли з 7 жовтня почався наступ армії РФ силами 1АК, а так само підрозділами 20-ї і 150-ї МСД 8-ї ОВА, то здавалося б, після перших же провальних спроб окупантам слід було взяти паузу для відновлення боєздатності розбитих підрозділів.
Однак замість цього вони загнали під Авдіївку 21-у ОМСБр 2-й ОВА із зони відповідальності ГВ "Центр".
На його думку, це рішеня командування злочинної армії свідчить про те, що Авдіївка є лише метою для Кремля і військові злочинці армії РФ продовжать тиснути на флангах.
Коваленко припустив, що російське командування зосередиться на Авдіївці, як свого часу на Бахмуті, а це означає, що значний ресурс буде орієнтований саме на це місто.
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