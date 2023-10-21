Армія РФ змінила тактику після провалів та великих втрат в районі Авдіївки

Злочинці з терористичної армії РФ риють тунелі в районі лінії зіткнення поблизу Авдіївки на Донеччині, намагаючись підібратись якомога ближче до позицій українських військових.

Що відомо про зміни у ситуації в районі Авдіївки

За словами речника 110-ї ОМБ Антона Коцуконя, в районі Авдіївки злочинці з армії РФ почали рити тунелі, аби опинитись якомога ближче до позицій українських військових і для доставки боєкомплекту використовують роботизовані самоходні пристрої.

На Авдіївському напрямку вони почали застосовувати таку тактику – рити тунелі. Підривають тунелі поближче до наших позицій. По-перше, для маскування, по-друге, щоб десь винирнути неочікувано поближче до наших позицій, - пояснює військовий. Поширити

Він підкреслив, що українська розвідка зафіксувала використання окупантами роботизованих самохідних пристроїв для підвозу боєкомплекта.

Він зазначив, що за принципом дії ці засоби схожі на іграшкові машинки на радіокеруванні, але "це не звичайні машинки, це якісь спеціалізовані" – вони "доволі великі" і здатні переміщувати "нормальну" вагу.

Про що свідчать шалені втрати армії РФ на фронті

На думку військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, українські військові встановили новий рекорд з ліквідації російських військових злочинців, упродовж доби знищивши 1 тис 380 окупантів.

Це все сумарний результат по всій зоні бойових дій, а не тільки однієї Авдіївки, але саме Авдіївка внесла основний відсоток до даних втрат окупантів, - пояснює аналітик. Поширити

Експерт зазначив, що ці цифри, нібито виглядають позитивно для України, однак командування російської окупаційної армії не зважає на втрати і планує продовжувати війну.

Але насправді насторожують, оскільки вони говорять про те, що командування окупантів не має наміру зупинятися і, як говорить їхній хворий історичний наратив – за ціною не постоять Поширити

За його словами, коли з 7 жовтня почався наступ армії РФ силами 1АК, а так само підрозділами 20-ї і 150-ї МСД 8-ї ОВА, то здавалося б, після перших же провальних спроб окупантам слід було взяти паузу для відновлення боєздатності розбитих підрозділів.

Однак замість цього вони загнали під Авдіївку 21-у ОМСБр 2-й ОВА із зони відповідальності ГВ "Центр".

21-а ОМСБр одна з найбільш боєздатних бригад не те, щоб у складі 2-ї ОВА, а в цілому ГВ "Центр". Тобто, із зони відповідальності, де ніби як по Лимано-Куп'янській осі так само починається наступ, забирають саму боєздатну бригаду? - пояснює аналітик. Поширити

На його думку, це рішеня командування злочинної армії свідчить про те, що Авдіївка є лише метою для Кремля і військові злочинці армії РФ продовжать тиснути на флангах.

Коваленко припустив, що російське командування зосередиться на Авдіївці, як свого часу на Бахмуті, а це означає, що значний ресурс буде орієнтований саме на це місто.