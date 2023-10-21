Армия РФ сменила тактику после провалов и больших потерь в районе Авдеевки

Преступники из террористической армии РФ роют тонели в районе линии столкновения вблизи Авдеевки Донецкой области, пытаясь подобраться как можно ближе к позициям украинских военных.
Что известно об изменениях в ситуации в районе Авдеевки
По словам спикера 110-й ОМБ Антона Коцуконя, в районе Авдеевки преступники из армии РФ начали рыть тонели, чтобы оказаться как можно ближе к позициям украинских военных и для доставки боекомплекта используют роботизированные самоходные устройства.
Он подчеркнул, что украинская разведка зафиксировала использование кафирами роботизированных самоходных устройств для подвоза боекомплекта.
Он отметил, что по принципу действия эти средства похожи на игрушечные машинки на радиоуправлении, но "это не обычные машинки, это какие-то специализированные" – они "довольно велики" и способны перемещать "нормальный" вес.
О чем свидетельствуют безумные потери армии РФ на фронте
По мнению военно-политического аналитика Александра Коваленко, украинские военные установили новый рекорд по ликвидации российских военных преступников, за сутки уничтожив 1 тыс 380 окупантов.
Эксперт отметил, что эти цифры якобы выглядят положительно для Украины, однако командование российской оккупационной армии не считается с потерями и планирует продолжать войну.
По его словам, когда с 7 октября началось наступление армии РФ силами 1АК, а так же подразделениями 20-й и 150-й МСД 8-й ОВА, то казалось бы, после первых же провальных попыток оккупантам следовало взять паузу для восстановления боеспособности разбитых подразделений.
Однако вместо этого они загнали под Авдеевку 21-ю ОМСБр 2-й ОВА из зоны ответственности ГВ "Центр".
По его мнению, это решение командования преступной армии свидетельствует о том, что Авдеевка является лишь целью Кремля и военные преступники армии РФ продолжат давить на флангах.
Коваленко предположил, что российское командование сосредоточится на Авдеевке как в свое время на Бахмуте, а это значит, что значительный ресурс будет ориентирован именно на этот город.
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