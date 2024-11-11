Злочинна армія РФ зранку 11 листопада обстріляла Курахове на Донеччині і зруйнувала Тернівську дамбу Курахівського водосховища.
Головні тези:
- Злочинна армія РФ зруйнувала дамбу Курахівського водосховища, що спричинило підйом рівня води на 1 метр.
- Бойові дії у районах Курахового та Покровська ускладнюють огляд місця влучання та існує ризик підтоплення населених пунктів.
Що відомо про наслідки знищення дамби Курахівського водосховища на Донеччині
За інформацією джерел українських видань, вода з річки Вовча вже піднялась на 1 метр. Підйом води фіксують у прилеглих селах.
Він зазначив, що за попередньою інформацією, вода наближається до населених пунктів Великоновосілківської громади.
Зазначається, що огляд місця влучання ускладнений через бойові дії у районах Курахового та Покровська.
Залежно від ступеня пошкодження дамби існує ризик часткового підтоплення населених пунктів, розташованих нижче за річкою Вовчою: це села Старі Терни, Улакли, Константинополь, Андріївка, Олексіївка, Богатир, Зелений Кут, Новоукраїнка та низки населених пунктів у Дніпропетровській області.
Що відомо про ситуацію в районі Курахового
Як стверджують аналітики порталу DeepState, ситуація в районі Курахового стає дедалі гіршою для українських військових.
За словами аналітиків, російські окупанти продовжують реалізовувати власний план з оточення міста, намагаючись зайти з флангів та взяти під контроль логістичні шляхи постачання ЗСУ.
Сказано, що північна та південна частини є метою обходу міста з флангів, де противнику важливо взяти, як мінімум, під вогневий контроль трасу Н15 Запоріжжя-Донецьк і достатньо, щоб здійснювати ураження по будь-якому переміщенню.
Аналітики наголошують, що з півночі окупанти зосередили свою максимальну увагу на населеному пункті Сонцівка, навіть заходили в село, але ворожу піхоту там знищено.
Сказано, що також ворог має успіхи на східній стороні, вони заходять на околиці міста і пробують насичуватися і закріплятися.
Наголошують також, що несприятлива обстановка для Сил оборони складається в "кишені" в районі населених пунктів Антонівка-Катеринівка-Єлизаветівка, де ворог постійно лізе на позиції українських військових.
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