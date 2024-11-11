Армія РФ зруйнувала дамбу Курахівського водосховища

Що відомо про наслідки знищення дамби Курахівського водосховища на Донеччині

За інформацією джерел українських видань, вода з річки Вовча вже піднялась на 1 метр. Підйом води фіксують у прилеглих селах.

Нам відомо, що йде вода по селах, що розташовані біля Тернівської дамби. Характер пошкодження, критичність підтвердити не можемо. Огляд дамби не можемо здійснити через постійні обстріли станом на зараз, — розповів у коментарі журналістам "Суспільне Донбас" керівник Курахівської МВА Роман Падун. Поширити

Він зазначив, що за попередньою інформацією, вода наближається до населених пунктів Великоновосілківської громади.

Курахівське водосховище

Ми маємо по інших населених пунктах Великоновосілківської громади, що там йде вода оскільки, якщо шлюзи відкриваються. То ми констатуємо те, що дамба, ймовірно, пошкоджена, — підкреслив Падун. Поширити

Зазначається, що огляд місця влучання ускладнений через бойові дії у районах Курахового та Покровська.

Залежно від ступеня пошкодження дамби існує ризик часткового підтоплення населених пунктів, розташованих нижче за річкою Вовчою: це села Старі Терни, Улакли, Константинополь, Андріївка, Олексіївка, Богатир, Зелений Кут, Новоукраїнка та низки населених пунктів у Дніпропетровській області.

Що відомо про ситуацію в районі Курахового

Як стверджують аналітики порталу DeepState, ситуація в районі Курахового стає дедалі гіршою для українських військових.

Маємо вкотре нагадати, що "брехня нас всіх погубить", але навіть в залученні додаткових ресурсів, які прибувають в район Курахового, виникають питання адекватності розгортання. Такими діями втрата контролю над Кураховим залишається питанням часу. А якщо ще й не взяти під контроль проблему з флангами, то дуже скоро вона перетвориться на чергову катастрофу, — йдеться у повідомленні DeepState. Поширити

За словами аналітиків, російські окупанти продовжують реалізовувати власний план з оточення міста, намагаючись зайти з флангів та взяти під контроль логістичні шляхи постачання ЗСУ.

Сказано, що північна та південна частини є метою обходу міста з флангів, де противнику важливо взяти, як мінімум, під вогневий контроль трасу Н15 Запоріжжя-Донецьк і достатньо, щоб здійснювати ураження по будь-якому переміщенню.

Аналітики наголошують, що з півночі окупанти зосередили свою максимальну увагу на населеному пункті Сонцівка, навіть заходили в село, але ворожу піхоту там знищено.

Сказано, що також ворог має успіхи на східній стороні, вони заходять на околиці міста і пробують насичуватися і закріплятися.

Наголошують також, що несприятлива обстановка для Сил оборони складається в "кишені" в районі населених пунктів Антонівка-Катеринівка-Єлизаветівка, де ворог постійно лізе на позиції українських військових.