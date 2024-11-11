Армия РФ разрушила дамбу Кураховского водохранилища
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ разрушила дамбу Кураховского водохранилища

Кураховское водохранилище
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Источник:  Суспільне

Преступная армия РФ утром 11 ноября обстреляла Курахово в Донецкой области и разрушила Терновскую дамбу Кураховского водохранилища.

Главные тезисы

  • Преступная армия РФ обстреляла и разрушила Терновскую дамбу Кураховского водохранилища, уровень воды поднялся на 1 метр.
  • Затруднен осмотр места попадания из-за боевых действий, грозит подтопление населенных пунктов ниже реки Волчи.
  • Аналитики предупреждают, что ситуация в районе Курахово ухудшается для украинских военных, российские оккупанты реализуют план окружения города.

Что известно о последствиях уничтожения дамбы Кураховского водохранилища Донецкой области

По информации источников украинских изданий, вода из реки Волча уже поднялась на 1 метр. Подъем воды фиксируют в близлежащих деревнях.

Нам известно, что идет вода по селам, расположенным возле Терновской дамбы. Характер повреждения, критичность подтвердить не можем. Обзор дамбы не можем осуществить из-за постоянных обстрелов по состоянию на данный момент, — рассказал в комментарии журналистам "Общественное Донбасс" руководитель Кураховской МВА Роман Падун.

Он отметил, что по предварительной информации, вода приближается к населенным пунктам Великоновоселковской общины.

Оккупационная армия РФ разрушила дамбу Кураховского водохранилища
Кураховское водохранилище

Мы имеем по другим населенным пунктам Великоновоселковской общины, что там идет вода, поскольку, если шлюзы открываются. Мы констатируем то, что дамба, вероятно, повреждена, — подчеркнул Падун.

Отмечается, что осмотр места попадания затруднен из-за боевых действий в районах Курахово и Покровска.

В зависимости от степени повреждения дамбы существует риск частичного подтопления населенных пунктов, расположенных ниже реки Волчи: это села Старые Терны, Улакли, Константинополь, Андреевка, Алексеевка, Богатырь, Зеленый Угол, Новоукраинка и ряда населенных пунктов в Днепропетровской области.

Что известно о ситуации в районе Курахово

Как утверждают аналитики портала DeepState, ситуация в районе Курахово становится все хуже для украинских военных.

Должны еще раз напомнить, что "ложь нас всех погубит", но даже в привлечении дополнительных ресурсов, прибывающих в район Курахово, возникают вопросы адекватности развертывания. Такими действиями потеря контроля над Кураховым остается вопросом времени. А если еще и не взять под контроль проблему с флангами, очень скоро она превратится в очередную катастрофу, — говорится в сообщении DeepState.

По словам аналитиков, российские оккупанты продолжают реализовывать собственный план по окружению города, пытаясь зайти с флангов и взять под контроль логистические пути поставки ВСУ.

Сказано, что северная и южная части — цель обхода города с флангов, где противнику важно взять, как минимум, под огневой контроль трассу Н15 Запорожье-Донецк и достаточно, чтобы производить поражение по любому перемещению.

Аналитики подчеркивают, что с севера оккупанты сосредоточили свое максимальное внимание на населенном пункте Солнцевка, даже заходили в деревню, но вражеская пехота там уничтожена.

Сказано, что враг имеет успехи на восточной стороне, они заходят на окраины города и пробуют насыщаться и закрепляться.

Отмечают также, что неблагоприятная обстановка для сил обороны складывается в "кармане" в районе населенных пунктов Антоновка-Екатериновка-Елизаветовка, где враг постоянно лезет на позиции украинских военных.

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