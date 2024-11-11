Армия РФ разрушила дамбу Кураховского водохранилища

Преступная армия РФ утром 11 ноября обстреляла Курахово в Донецкой области и разрушила Терновскую дамбу Кураховского водохранилища.
Главные тезисы
- Преступная армия РФ обстреляла и разрушила Терновскую дамбу Кураховского водохранилища, уровень воды поднялся на 1 метр.
- Затруднен осмотр места попадания из-за боевых действий, грозит подтопление населенных пунктов ниже реки Волчи.
- Аналитики предупреждают, что ситуация в районе Курахово ухудшается для украинских военных, российские оккупанты реализуют план окружения города.
Что известно о последствиях уничтожения дамбы Кураховского водохранилища Донецкой области
По информации источников украинских изданий, вода из реки Волча уже поднялась на 1 метр. Подъем воды фиксируют в близлежащих деревнях.
Он отметил, что по предварительной информации, вода приближается к населенным пунктам Великоновоселковской общины.
Отмечается, что осмотр места попадания затруднен из-за боевых действий в районах Курахово и Покровска.
В зависимости от степени повреждения дамбы существует риск частичного подтопления населенных пунктов, расположенных ниже реки Волчи: это села Старые Терны, Улакли, Константинополь, Андреевка, Алексеевка, Богатырь, Зеленый Угол, Новоукраинка и ряда населенных пунктов в Днепропетровской области.
Что известно о ситуации в районе Курахово
Как утверждают аналитики портала DeepState, ситуация в районе Курахово становится все хуже для украинских военных.
По словам аналитиков, российские оккупанты продолжают реализовывать собственный план по окружению города, пытаясь зайти с флангов и взять под контроль логистические пути поставки ВСУ.
Сказано, что северная и южная части — цель обхода города с флангов, где противнику важно взять, как минимум, под огневой контроль трассу Н15 Запорожье-Донецк и достаточно, чтобы производить поражение по любому перемещению.
Аналитики подчеркивают, что с севера оккупанты сосредоточили свое максимальное внимание на населенном пункте Солнцевка, даже заходили в деревню, но вражеская пехота там уничтожена.
Сказано, что враг имеет успехи на восточной стороне, они заходят на окраины города и пробуют насыщаться и закрепляться.
Отмечают также, что неблагоприятная обстановка для сил обороны складывается в "кармане" в районе населенных пунктов Антоновка-Екатериновка-Елизаветовка, где враг постоянно лезет на позиции украинских военных.
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