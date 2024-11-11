Армия РФ разрушила дамбу Кураховского водохранилища

Что известно о последствиях уничтожения дамбы Кураховского водохранилища Донецкой области

По информации источников украинских изданий, вода из реки Волча уже поднялась на 1 метр. Подъем воды фиксируют в близлежащих деревнях.

Нам известно, что идет вода по селам, расположенным возле Терновской дамбы. Характер повреждения, критичность подтвердить не можем. Обзор дамбы не можем осуществить из-за постоянных обстрелов по состоянию на данный момент, — рассказал в комментарии журналистам "Общественное Донбасс" руководитель Кураховской МВА Роман Падун. Поделиться

Он отметил, что по предварительной информации, вода приближается к населенным пунктам Великоновоселковской общины.

Кураховское водохранилище

Мы имеем по другим населенным пунктам Великоновоселковской общины, что там идет вода, поскольку, если шлюзы открываются. Мы констатируем то, что дамба, вероятно, повреждена, — подчеркнул Падун. Поделиться

Отмечается, что осмотр места попадания затруднен из-за боевых действий в районах Курахово и Покровска.

В зависимости от степени повреждения дамбы существует риск частичного подтопления населенных пунктов, расположенных ниже реки Волчи: это села Старые Терны, Улакли, Константинополь, Андреевка, Алексеевка, Богатырь, Зеленый Угол, Новоукраинка и ряда населенных пунктов в Днепропетровской области.

Что известно о ситуации в районе Курахово

Как утверждают аналитики портала DeepState, ситуация в районе Курахово становится все хуже для украинских военных.

Должны еще раз напомнить, что "ложь нас всех погубит", но даже в привлечении дополнительных ресурсов, прибывающих в район Курахово, возникают вопросы адекватности развертывания. Такими действиями потеря контроля над Кураховым остается вопросом времени. А если еще и не взять под контроль проблему с флангами, очень скоро она превратится в очередную катастрофу, — говорится в сообщении DeepState. Поделиться

По словам аналитиков, российские оккупанты продолжают реализовывать собственный план по окружению города, пытаясь зайти с флангов и взять под контроль логистические пути поставки ВСУ.

Сказано, что северная и южная части — цель обхода города с флангов, где противнику важно взять, как минимум, под огневой контроль трассу Н15 Запорожье-Донецк и достаточно, чтобы производить поражение по любому перемещению.

Аналитики подчеркивают, что с севера оккупанты сосредоточили свое максимальное внимание на населенном пункте Солнцевка, даже заходили в деревню, но вражеская пехота там уничтожена.

Сказано, что враг имеет успехи на восточной стороне, они заходят на окраины города и пробуют насыщаться и закрепляться.

Отмечают также, что неблагоприятная обстановка для сил обороны складывается в "кармане" в районе населенных пунктов Антоновка-Екатериновка-Елизаветовка, где враг постоянно лезет на позиции украинских военных.