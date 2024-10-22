Армія США потрапила в "спіраль смерті". Чому це небезпечно для України

Як зауважив військовий аналітик Вільям Гартунг, протягом останніх років оборонний комплекс США потрапив у "спираль смерті". Що важливо розуміти, йдеться про те, що витрати на оборонні потреби стрімко зростають, тоді як фактична кількість озброєнь постійно скорочується.

Армія США перехитрила саму себе

Що важливо розуміти, "оборонна спіраль смерті" — явище не нове. Уперше його почали активно обговорювати понад 40 років тому.

Насамперед йдеться про те, що кожне наступне покоління зброї, яку купує Міноборони США, є складнішим і дорожчим за попереднє. На цьому тлі американські збройні сили невпинно скорочуються в процесі їх модернізації.

Попри те, що нинішній бюджет Пентагону навіть з поправкою на інфляцію є на 60% більшим, ніж він був у 1970-х роках, сьогодні армія США має удвічі менше бойових літаків і кораблів, ніж у ті часи. При цьому немає гарантій, що сукупна бойова ефективність нових зразків зброї буде еквівалентною більшій кількості старої зброї. Поширити

Аналітик Вільям Гартунг звертає увагу на те, що наразі Штати опинилися у "невигідному становищі" навіть, коли йдеться про протистояння єменським хуситам.

За його словами, американські сили змушені збивати примітивні та дешеві ракети хуситів за допомогою просунутих, але дорогих американських ракет-перехоплювачів.

Враховуючи те, що США мають дорогу та надсучасну зброю, то вони не надто охоче діляться нею з союзниками, до прикладу з Україною.

Як США вибратися зі “спіралі смерті”

Як вважає експерт, у Штатів є два потенційних рішення виходу зі "спіралі смерті".

виробляти більше простої та дешевої зброї, якої вистачить для виконання більшості завдань. обмежити американську військову доктрину, відповідно до якої армія США повинна бути здатною вести війни в будь-якій точці планети, а також озброювати кількох союзників для ведення воєн.

Нам потрібен більш твердий, стриманий підхід до того, коли в інтересах США застосувати силу чи відправити зброю в зону бойових дій, — підкреслив Вільям Гартунг. Поширити

Що цікаво, постачання зброї Україні Гартунг вважає правильними підходом до справи і схвалює цю стратегію Вашингтона.