Как заметил военный аналитик Уильям Гартунг, в последние годы оборонный комплекс США попал в "спираль смерти". Что важно понимать, речь идет о том, что расходы на оборонные нужды стремительно растут, тогда как фактическое количество вооружений постоянно сокращается.

Армия США перехитрила саму себя

Что важно понимать, "оборонительная спираль смерти" — явление не новое. В первый раз его начали активно обсуждать более 40 лет назад.

В первую очередь речь идет о том, что каждое следующее поколение оружия, которое покупает Минобороны США, сложнее и дороже предыдущего. На этом фоне американские вооруженные силы постоянно сокращаются в процессе их модернизации.

Несмотря на то, что нынешний бюджет Пентагона даже с поправкой на инфляцию на 60% больше, чем он был в 1970-х годах, сегодня армия США имеет вдвое меньше боевых самолетов и кораблей, чем в те времена. При этом нет гарантий, что совокупная боевая эффективность новых образцов оружия будет эквивалентна большему количеству старого оружия. Поделиться

Аналитик Уильям Гартунг обращает внимание на то, что в настоящее время Штаты оказались в "невыгодном положении" даже когда речь идет о противостоянии йеменским хуситам.

По его словам, американские силы вынуждены сбивать примитивные и дешевые ракеты хуситов с помощью продвинутых, но дорогих американских ракет-перехватчиков.

Учитывая то, что США имеют дорогое и сверхсовременное оружие, они не очень охотно делятся им с союзниками, к примеру с Украиной.

Как США выбраться из "спирали смерти"

Как считает эксперт, у Штатов есть два потенциальных сценария выхода из "спирали смерти".

производить больше простого и дешевого оружия, которого хватит для выполнения большинства задач; ограничить американскую военную доктрину, согласно которой армия США должна быть способна вести войны в любой точке планеты, а также вооружать нескольких союзников для ведения войн.

Нам нужен более жесткий, сдержанный подход к тому, когда в интересах США применить силу или отправить оружие в зону боевых действий, подчеркнул Вильям Гартунг. Поделиться

Что интересно, поставки оружия Украине Гартунг считает правильным подходом к делу и одобряет эту стратегию Вашингтона.