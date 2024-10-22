Армия США попала в "спираль смерти". Почему это опасно для Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Армия США попала в "спираль смерти". Почему это опасно для Украины

Армия США перехитрила саму себя
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Источник:  Forbes

Как заметил военный аналитик Уильям Гартунг, в последние годы оборонный комплекс США попал в "спираль смерти". Что важно понимать, речь идет о том, что расходы на оборонные нужды стремительно растут, тогда как фактическое количество вооружений постоянно сокращается.

Главные тезисы

  • Армия США имеет вдвое меньше боевых самолетов и кораблей, чем в прошлом, не обеспечивая гарантированную боевую эффективность нового оружия.
  • Выходом из "спирали смерти" для армии США может стать производство более простого и доступного оружия или ограничение военной доктрины.
  • Эксперт Уильям Гартунг поддерживает поставки оружия Украине, но есть одно "но".

Армия США перехитрила саму себя

Что важно понимать, "оборонительная спираль смерти" — явление не новое. В первый раз его начали активно обсуждать более 40 лет назад.

В первую очередь речь идет о том, что каждое следующее поколение оружия, которое покупает Минобороны США, сложнее и дороже предыдущего. На этом фоне американские вооруженные силы постоянно сокращаются в процессе их модернизации.

Несмотря на то, что нынешний бюджет Пентагона даже с поправкой на инфляцию на 60% больше, чем он был в 1970-х годах, сегодня армия США имеет вдвое меньше боевых самолетов и кораблей, чем в те времена. При этом нет гарантий, что совокупная боевая эффективность новых образцов оружия будет эквивалентна большему количеству старого оружия.

Аналитик Уильям Гартунг обращает внимание на то, что в настоящее время Штаты оказались в "невыгодном положении" даже когда речь идет о противостоянии йеменским хуситам.

По его словам, американские силы вынуждены сбивать примитивные и дешевые ракеты хуситов с помощью продвинутых, но дорогих американских ракет-перехватчиков.

Учитывая то, что США имеют дорогое и сверхсовременное оружие, они не очень охотно делятся им с союзниками, к примеру с Украиной.

Как США выбраться из "спирали смерти"

Как считает эксперт, у Штатов есть два потенциальных сценария выхода из "спирали смерти".

  1. производить больше простого и дешевого оружия, которого хватит для выполнения большинства задач;

  2. ограничить американскую военную доктрину, согласно которой армия США должна быть способна вести войны в любой точке планеты, а также вооружать нескольких союзников для ведения войн.

Нам нужен более жесткий, сдержанный подход к тому, когда в интересах США применить силу или отправить оружие в зону боевых действий, подчеркнул Вильям Гартунг.

Что интересно, поставки оружия Украине Гартунг считает правильным подходом к делу и одобряет эту стратегию Вашингтона.

Тем не менее, он склоняется к мнению, что полная победа ни одной из сторон не под силу, поэтому призывает "срочно" найти дипломатические варианты прекращения войны.

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