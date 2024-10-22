Армия США попала в "спираль смерти". Почему это опасно для Украины

Как заметил военный аналитик Уильям Гартунг, в последние годы оборонный комплекс США попал в "спираль смерти". Что важно понимать, речь идет о том, что расходы на оборонные нужды стремительно растут, тогда как фактическое количество вооружений постоянно сокращается.
Главные тезисы
- Армия США имеет вдвое меньше боевых самолетов и кораблей, чем в прошлом, не обеспечивая гарантированную боевую эффективность нового оружия.
- Выходом из "спирали смерти" для армии США может стать производство более простого и доступного оружия или ограничение военной доктрины.
- Эксперт Уильям Гартунг поддерживает поставки оружия Украине, но есть одно "но".
Армия США перехитрила саму себя
Что важно понимать, "оборонительная спираль смерти" — явление не новое. В первый раз его начали активно обсуждать более 40 лет назад.
В первую очередь речь идет о том, что каждое следующее поколение оружия, которое покупает Минобороны США, сложнее и дороже предыдущего. На этом фоне американские вооруженные силы постоянно сокращаются в процессе их модернизации.
Аналитик Уильям Гартунг обращает внимание на то, что в настоящее время Штаты оказались в "невыгодном положении" даже когда речь идет о противостоянии йеменским хуситам.
По его словам, американские силы вынуждены сбивать примитивные и дешевые ракеты хуситов с помощью продвинутых, но дорогих американских ракет-перехватчиков.
Учитывая то, что США имеют дорогое и сверхсовременное оружие, они не очень охотно делятся им с союзниками, к примеру с Украиной.
Как США выбраться из "спирали смерти"
Как считает эксперт, у Штатов есть два потенциальных сценария выхода из "спирали смерти".
производить больше простого и дешевого оружия, которого хватит для выполнения большинства задач;
ограничить американскую военную доктрину, согласно которой армия США должна быть способна вести войны в любой точке планеты, а также вооружать нескольких союзников для ведения войн.
Что интересно, поставки оружия Украине Гартунг считает правильным подходом к делу и одобряет эту стратегию Вашингтона.
Тем не менее, он склоняется к мнению, что полная победа ни одной из сторон не под силу, поэтому призывает "срочно" найти дипломатические варианты прекращения войны.
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