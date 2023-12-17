"Арсенал" із Зінченком обіграв "Брайтон" та очолив АПЛ — відео
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"Арсенал" із Зінченком обіграв "Брайтон" та очолив АПЛ — відео

Олександр Зінченко
Джерело:  Суспільне. Спорт

"Арсенал" з українцем Олександром Зінченком обіграв "Брайтон" у матчі 17-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) з рахунком 2:0.

Матч "Арсенал" - "Брайтон"

Зінченко вийшов у стартовому складі "канонірів" і провів на полі майже всю гру. Його замінив Якуб Ківер у компенсований час.

Олександр розпочав гру на позиції лівого захисника із зміщеннями у центр.

Голами відзначилися Габріел Жезус, 53, та Кай Хаверц, 87. Це вже 12-та перемога "Арсеналу" у нинішньому сезоні англійської Прем'єр-ліги.

Наприкінці матчу Зінченко міг здійснити асист: Деклан Райс, який отримав пас від українця, прорвався у штрафний і пробивав, однак "Брайтон" врятував голкіпер.

До матчу з "Брайтоном" "Арсенал" зназодився на другому місці в таблиці АПЛ, поступаючись одним очком "Ліверпулю".

Після 27 турів "Арсенал" посів перший рядок в АПЛ з 39 очками.

Олександр Зінченко у складі "Арсеналу"

Цей поєдинок став для Зінченка 22-м у складі "Арсеналу" у нинішньому сезоні у всіх турнірах. Українець у них відзначився одним голом та віддав один асист.

23 грудня у наступному турі "Арсенал" на виїзді зустрінеться з "Ліверпулем".

Раніше команда Мікеля Артети достроково вийшла в плей-оф Ліги чемпіонів після п'яти турів — вперше від 2016 року.

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