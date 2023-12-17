"Арсенал" с Зинченко обыграл "Брайтон" и возглавил АПЛ — видео
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"Арсенал" с Зинченко обыграл "Брайтон" и возглавил АПЛ — видео

Александр Зинченко
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Источник:  Суспільне. Спорт

"Арсенал" с украинцем Александром Зинченко обыграл "Брайтон" в матче 17-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) со счетом 2:0.

Матч "Арсенал" - "Брайтон"

Зинченко вышел в стартовом составе "канониров" и провел на поле почти всю игру. Его заменил Якуб Кивер в компенсированное время.

Александр начал игру на позиции левого защитника со смещениями в центр.

Голами отличились Габриэл Жезус, 53, и Кай Хаверц, 87. Это уже 12 победа "Арсенала" в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

В конце матча Зинченко мог совершить ассист: Деклан Райс, получивший пас от украинца, прорвался в штрафную и пробивал, однако "Брайтон" спас голкипер.

До матча с "Брайтоном" "Арсенал" находился на втором месте в таблице АПЛ, уступая одно очко "Ливерпулю".

После 27 туров "Арсенал" занял первую строчку в АПЛ с 39 очками.

Александр Зинченко в составе "Арсенала"

Этот поединок стал для Зинченко 22-м в составе "Арсенала" в нынешнем сезоне во всех турнирах. Украинец отличился одним голом и отдал один ассист.

23 декабря в следующем туре "Арсенал" на выезде встретится с "Ливерпулем".

Ранее команда Микеля Артеты досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов после пяти туров – впервые с 2016 года.

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