"Арсенал" с Зинченко обыграл "Брайтон" и возглавил АПЛ — видео

"Арсенал" с украинцем Александром Зинченко обыграл "Брайтон" в матче 17-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) со счетом 2:0.
Матч "Арсенал" - "Брайтон"
Зинченко вышел в стартовом составе "канониров" и провел на поле почти всю игру. Его заменил Якуб Кивер в компенсированное время.
Александр начал игру на позиции левого защитника со смещениями в центр.
Голами отличились Габриэл Жезус, 53, и Кай Хаверц, 87. Это уже 12 победа "Арсенала" в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.
В конце матча Зинченко мог совершить ассист: Деклан Райс, получивший пас от украинца, прорвался в штрафную и пробивал, однако "Брайтон" спас голкипер.
До матча с "Брайтоном" "Арсенал" находился на втором месте в таблице АПЛ, уступая одно очко "Ливерпулю".
После 27 туров "Арсенал" занял первую строчку в АПЛ с 39 очками.
Александр Зинченко в составе "Арсенала"
Этот поединок стал для Зинченко 22-м в составе "Арсенала" в нынешнем сезоне во всех турнирах. Украинец отличился одним голом и отдал один ассист.
23 декабря в следующем туре "Арсенал" на выезде встретится с "Ливерпулем".
Ранее команда Микеля Артеты досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов после пяти туров – впервые с 2016 года.
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