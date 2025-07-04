"Арсенал" планує обміняти Зінченка — дані інсайдерів

Як вдалося дізнатися виданню Arsenal Insider, власники лондонського клубу "Арсенал" наразі активно обговорюють сценарії обміну українського захисника Олександра Зінченка на вінгера "Мілана" Рафаеля Леау.
Головні тези:
- Обмін гравця може відбутися за зниженою ціною.
- Існує також ймовірність того, що українець перейде в “Атлетіко”.
Як буде розвиватися кар'єра Зінченка
Згідно з даними журналістів, "Арсенал" звернув свою увагу на 26-річного португальця Рафаеля Леау.
Окрім того, наголошується, що станом на сьогодні для обміну розглядаються одразу кілька гравців клубу, включно із Зінченком.
За словами інсайдерів, клуб нібито налаштований обміняти українського зіркового футболіста за зниженою ціною.
До слова, ще в лютому 2025 року почали активно ширитися чутки, що Олександр Зінченко може залишити "Арсенал".
Видання Еstoesatleti стверджувало, що ним зацікавився топовий іспанський клуб.
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