"Арсенал" планує обміняти Зінченка — дані інсайдерів

Це може бути потенційно складний обмін для лондонського клубу. Причина полягає в тому, що українця можуть не оцінити в 30 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 41 млн доларів), які "Арсенал" витратив на його трансфер із "Манчестер Сіті".