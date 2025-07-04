"Арсенал" планує обміняти Зінченка — дані інсайдерів
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"Арсенал" планує обміняти Зінченка — дані інсайдерів

Як буде розвиватися кар'єра Зінченка
Джерело:  online.ua

Як вдалося дізнатися виданню Arsenal Insider, власники лондонського клубу "Арсенал" наразі активно обговорюють сценарії обміну українського захисника Олександра Зінченка на вінгера "Мілана" Рафаеля Леау.

Головні тези:

  • Обмін гравця може відбутися за зниженою ціною.
  • Існує також ймовірність того, що українець перейде в “Атлетіко”.

Як буде розвиватися кар'єра Зінченка

Згідно з даними журналістів, "Арсенал" звернув свою увагу на 26-річного португальця Рафаеля Леау.

Окрім того, наголошується, що станом на сьогодні для обміну розглядаються одразу кілька гравців клубу, включно із Зінченком.

Це може бути потенційно складний обмін для лондонського клубу. Причина полягає в тому, що українця можуть не оцінити в 30 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 41 млн доларів), які "Арсенал" витратив на його трансфер із "Манчестер Сіті".

За словами інсайдерів, клуб нібито налаштований обміняти українського зіркового футболіста за зниженою ціною.

До слова, ще в лютому 2025 року почали активно ширитися чутки, що Олександр Зінченко може залишити "Арсенал".

Видання Еstoesatleti стверджувало, що ним зацікавився топовий іспанський клуб.

ЗМІ стверджує, що йдеться про "Атлетіко". Згідно з останніми даними, він налаштований викласти за Олександра Зінченка 20 мільйонів євро.

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