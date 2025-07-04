"Арсенал" планирует обменять Зинченко — данные инсайдеров

Как удалось узнать изданию Arsenal Insider, владельцы лондонского клуба "Арсенал" активно обсуждают сценарии обмена украинского защитника Александра Зинченко на вингера "Милана" Рафаэля Леау.
Главные тезисы
- Обмен игрока может произойти по сниженной цене.
- Существует также вероятность того, что украинец перейдет в "Атлетико".
Как будет развиваться карьера Зинченко
Согласно данным журналистов, "Арсенал" обратил свое внимание на 26-летнего португальца Рафаэля Леау.
Кроме того, указанр, что по состоянию на сегодняшний день для обмена рассматриваются сразу несколько игроков клуба, включая Зинченко.
По словам инсайдеров, клуб якобы настроен обменять украинского звездного футболиста по сниженной цене.
К слову, еще в феврале 2025 года начали активно распространяться слухи, что Александр Зинченко может покинуть "Арсенал".
Издание Эstoesatleti утверждало, что им заинтересовался топовый испанский клуб.
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