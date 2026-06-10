Artemis III. NASA оголосило членів екіпажу наступної місії на Місяць

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) оголосило членів екіпажу наступної місії на Місяць під назвою Artemis III.
Головні тези:
- Склад екіпажу майбутньої місії на Місяць Artemis III визначено NASA.
- В команді місії Artemis III на Місяць буде астронавт NASA Ренді Бреснік як командир, пілотом стане Лука Пармітано з Італійського космічного агентства.
Відомі члени місії Artemis III
Астронавт NASA Ренді Бреснік буде командиром місії. Лука Пармітано з Італійського космічного агентства буде пілотом Artemis III. Він провів у космосі понад 300 днів.
Зазначається, що Боб Гайнц буде резервним членом екіпажу. Він є льотчиком-випробувачем, який провів у космосі 170 днів і може виконувати будь-яку роль, необхідну в рамках місії.
Спочатку планувалося, що ця місія стане першою з висадкою людей на Місяць з часів місії Apollo 17 у 1972 році.
Двоє астронавтів мали висадитися поблизу південного полюса Місяця та провести тиждень на поверхні.
Глава NASA Джаред Айзекман заявив, що місія Artemis III, тим не менш, буде» найскладнішою в історії».
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-