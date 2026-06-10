Artemis III. NASA оголосило членів екіпажу наступної місії на Місяць
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Artemis III. NASA оголосило членів екіпажу наступної місії на Місяць

НАСА
Джерело:  BBC

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) оголосило членів екіпажу наступної місії на Місяць під назвою Artemis III.

Головні тези:

  • Склад екіпажу майбутньої місії на Місяць Artemis III визначено NASA.
  • В команді місії Artemis III на Місяць буде астронавт NASA Ренді Бреснік як командир, пілотом стане Лука Пармітано з Італійського космічного агентства.

Відомі члени місії Artemis III

Астронавт NASA Ренді Бреснік буде командиром місії. Лука Пармітано з Італійського космічного агентства буде пілотом Artemis III. Він провів у космосі понад 300 днів.

Американці Андре Дуглас та Френк Рубіо будуть спеціалістами місії.

Зазначається, що Боб Гайнц буде резервним членом екіпажу. Він є льотчиком-випробувачем, який провів у космосі 170 днів і може виконувати будь-яку роль, необхідну в рамках місії.

Спочатку планувалося, що ця місія стане першою з висадкою людей на Місяць з часів місії Apollo 17 у 1972 році.

Двоє астронавтів мали висадитися поблизу південного полюса Місяця та провести тиждень на поверхні.

Проте в лютому цього року NASA змінило цей план і заявило, що місія буде виконуватися лише на низькій навколоземній орбіті, трохи глибше в космосі, ніж Міжнародна космічна станція, та буде зістиковуватися з прототипами місячних посадкових модулів.

Глава NASA Джаред Айзекман заявив, що місія Artemis III, тим не менш, буде» найскладнішою в історії».

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Artemis II. Астронавти поділилися подробицями найнебезпечнішої частини місії
Artemis II
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Artemis-2. Астронавти помітили на Місяці загадкові спалахи
Місяць
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Місія Artemis II успішно повернулася на Землю — відео
астронавти

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?