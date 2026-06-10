Artemis III. NASA оголосило членів екіпажу наступної місії на Місяць

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) оголосило членів екіпажу наступної місії на Місяць під назвою Artemis III.

Відомі члени місії Artemis III

Астронавт NASA Ренді Бреснік буде командиром місії. Лука Пармітано з Італійського космічного агентства буде пілотом Artemis III. Він провів у космосі понад 300 днів.

Американці Андре Дуглас та Френк Рубіо будуть спеціалістами місії. Поширити

Зазначається, що Боб Гайнц буде резервним членом екіпажу. Він є льотчиком-випробувачем, який провів у космосі 170 днів і може виконувати будь-яку роль, необхідну в рамках місії.

Спочатку планувалося, що ця місія стане першою з висадкою людей на Місяць з часів місії Apollo 17 у 1972 році.

Двоє астронавтів мали висадитися поблизу південного полюса Місяця та провести тиждень на поверхні.

Проте в лютому цього року NASA змінило цей план і заявило, що місія буде виконуватися лише на низькій навколоземній орбіті, трохи глибше в космосі, ніж Міжнародна космічна станція, та буде зістиковуватися з прототипами місячних посадкових модулів. Поширити

Глава NASA Джаред Айзекман заявив, що місія Artemis III, тим не менш, буде» найскладнішою в історії».