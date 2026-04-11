Місія Artemis II успішно повернулася на Землю — відео

Астронавти повернулися на Землю після історичного польоту до Місяця

Капсула "Артеміда II" та її екіпаж із чотирьох осіб благополучно приводнилися в Тихому океані після майже 10 днів у космосі, завершивши перший політ людини в околиці Місяця за понад пів століття.

Як пише Reuters, капсула приземлилася біля узбережжя Південної Каліфорнії близько 17:10 за тихоокеанським часом (03:10 за київським часом у суботу). Космічний корабель "Оріон" пролетів 1 117 659 км. Офіційно політ тривав 9 днів, 1 годину і 32 хвилини, однак місія буде офіційно зареєстрована як 10-денна, оскільки день старту було визнано "першим днем польоту".

Приводнення транслювалося в прямому ефірі NASA. Понад 3 мільйони глядачів переглянули трансляцію на YouTube.

Ми в стабільному стані – четверо членів екіпажу в хорошій формі, – повідомив по радіо командир місії Рід Вайзман відразу після приводнення.

Екіпаж Artemis II

Потрібно було менше двох годин, щоб закріпити плаваючу капсулу і витягти чотирьох членів екіпажу – американських астронавтів Вайзмана (50 років), Віктора Гловера (49 років) і Крістіну Кох (47 років), а також канадського астронавта Джеремі Хансена (50 років). НАСА повідомило, що військово-морський лікар, який швидко оглянув астронавтів на борту капсули, виявив, що всі вони здорові.

Четверо астронавтів стали першими людьми, які здійснили політ на Місяць і благополучно повернулися на Землю після екіпажу "Аполлона-17" у грудні 1970 року. Гловер, Кох і Хансен також увійшли в історію як перший чорношкірий астронавт, перша жінка і перший громадянин не США, відповідно, які взяли участь у місії на Місяць.

На піку польоту астронавти програми "Артеміда" досягли точки на відстані 252 756 миль від Землі, перевищивши попередній рекорд, що становив приблизно 248 000 миль і був встановлений у 1970 році екіпажем "Аполлона-13".

Несправний туалет "Оріона" кілька разів давав збої, що вимагало тимчасового використання мішків для збору сечі та ремонту в польоті, який Кох виконувала в якості сантехніка.

Були й кумедні моменти. У великодню неділю екіпаж влаштував своєрідне полювання на великодні яйця, намагаючись знайти пакетики з зневодненою яєчнею-болтуньєю, заховані по всьому космічному кораблю.

Ймовірно, найемоційніший епізод стався в понеділок, коли екіпаж запропонував присвятити раніше безіменний місячний кратер Керролл Тейлор Вайзман, дружині командира "Артеміди II", яка померла від раку в 2020 році.