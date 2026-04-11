Миссия Artemis II успешно вернулась на Землю — видео

Астронавты вернулись на Землю после исторического полета к Луне

Капсула "Артемида II" и ее экипаж из четырех человек благополучно приводились в Тихом океане после почти 10 дней в космосе, завершив первый полет человека в окрестности Луны более полувека.

Как пишет Reuters, капсула приземлилась у побережья Южной Калифорнии около 17:10 по тихоокеанскому времени (03:10 по киевскому времени в субботу). Космический корабль "Орион" пролетел 1117659 км. Официально полет длился 9 дней, 1 час и 32 минуты, однако миссия будет официально зарегистрирована как 10-дневная, поскольку день старта был признан "первым днем полета".

Приводка транслировалась в прямом эфире NASA. Более 3 миллионов зрителей просмотрели трансляцию на YouTube.

Мы в стабильном состоянии — четверо членов экипажа в хорошей форме, — сообщил по радио командир миссии Рид Вайзман сразу после приводки.

Требовалось меньше двух часов, чтобы закрепить плавающую капсулу и вытащить четырех членов экипажа — американских астронавтов Вайзмана (50 лет), Виктора Гловера (49 лет) и Кристину Кох (47 лет), а также канадского астронавта Джереми Хансена (50 лет). НАСА сообщило, что военно-морской врач, быстро осмотревший астронавтов на борту капсулы, обнаружил, что все они здоровы.

Четверо астронавтов стали первыми людьми, которые совершили полет на Луну и благополучно вернулись на Землю после экипажа "Аполлона-17" в декабре 1970 года. Гловер, Кох и Хансен также вошли в историю как первый чернокожий астронавт, первая женщина и первый гражданин не США, соответственно, принявшие участие в миссии на Луну.

На пике полета астронавты программы "Артемида" достигли точки на расстоянии 252 756 миль от Земли, превысив предыдущий рекорд, составлявший примерно 248 000 миль и установленный в 1970 году экипажем "Аполлона-13".

Неисправный туалет "Ориона" несколько раз давал сбои, что требовало временного использования мешков для сбора мочи и ремонта в полете, который выполнял Кох в качестве сантехника.

Были и забавные моменты. В пасхальное воскресенье экипаж устроил своеобразную охоту на пасхальные яйца, пытаясь найти пакетики с обезвоженной яичницей-болтуньей, спрятанные по всему космическому кораблю.

Вероятно, самый эмоциональный эпизод произошел в понедельник, когда экипаж предложил посвятить ранее безымянный лунный кратер Кэрролл Тейлор Вайзман, супруге командира "Артемиды II", умершей от рака в 2020 году.