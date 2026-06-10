Artemis III. NASA объявило членов экипажа следующей миссии на Луну

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) объявило членов экипажа следующей миссии на Луну под названием Artemis III.
Главные тезисы
- NASA объявило членов экипажа следующей миссии на Луну под названием Artemis III.
- Астронавты Рэнди Бресник и Лука Пармитано возглавят команду миссии, они будут являться командиром и пилотом соответственно.
- Планы высадки в районе южного полюса Луны были изменены, и миссия Artemis III будет проводиться на низкой околоземной орбите со стыковкой с лунными модулями.
Известные члены миссии Artemis III
Астронавт NASA Рэнди Бресник будет командиром миссии. Лука Пармитано из Итальянского космического агентства будет пилотом Artemis III. Он провел в космосе более 300 дней.
Отмечается, что Боб Гайнц станет резервным членом экипажа. Он является лётчиком-испытателем, который провел в космосе 170 дней и может выполнять любую роль, необходимую в рамках миссии.
Первоначально планировалось, что эта миссия станет первой с высадкой людей на Луну со времен миссии Apollo 17 в 1972 году.
Два астронавта должны были высадиться вблизи южного полюса Луны и провести неделю на поверхности.
Глава NASA Джаред Айзекман заявил, что миссия Artemis III, тем не менее, будет «самой сложной в истории».
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