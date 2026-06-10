Artemis III. NASA объявило членов экипажа следующей миссии на Луну
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Artemis III. NASA объявило членов экипажа следующей миссии на Луну

Artemis III
Читати українською
Источник:  BBC

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) объявило членов экипажа следующей миссии на Луну под названием Artemis III.

Главные тезисы

  • NASA объявило членов экипажа следующей миссии на Луну под названием Artemis III.
  • Астронавты Рэнди Бресник и Лука Пармитано возглавят команду миссии, они будут являться командиром и пилотом соответственно.
  • Планы высадки в районе южного полюса Луны были изменены, и миссия Artemis III будет проводиться на низкой околоземной орбите со стыковкой с лунными модулями.

Известные члены миссии Artemis III

Астронавт NASA Рэнди Бресник будет командиром миссии. Лука Пармитано из Итальянского космического агентства будет пилотом Artemis III. Он провел в космосе более 300 дней.

Американцы Андре Дуглас и Фрэнк Рубио будут являться специалистами миссии.

Отмечается, что Боб Гайнц станет резервным членом экипажа. Он является лётчиком-испытателем, который провел в космосе 170 дней и может выполнять любую роль, необходимую в рамках миссии.

Первоначально планировалось, что эта миссия станет первой с высадкой людей на Луну со времен миссии Apollo 17 в 1972 году.

Два астронавта должны были высадиться вблизи южного полюса Луны и провести неделю на поверхности.

Однако в феврале этого года NASA изменило этот план и заявило, что миссия будет выполняться только на низкой околоземной орбите, немного глубже в космосе, чем Международная космическая станция, и будет стыковываться с прототипами лунных посадочных модулей.

Глава NASA Джаред Айзекман заявил, что миссия Artemis III, тем не менее, будет «самой сложной в истории».

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Artemis II. Астронавты поделились подробностями самой опасной части миссии
Artemis II
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Artemis-2. Астронавты заметили на Луне загадочные вспышки
Луна
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Миссия Artemis II успешно вернулась на Землю — видео
астронавты

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?