Artemis III. NASA объявило членов экипажа следующей миссии на Луну

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) объявило членов экипажа следующей миссии на Луну под названием Artemis III.

Известные члены миссии Artemis III

Астронавт NASA Рэнди Бресник будет командиром миссии. Лука Пармитано из Итальянского космического агентства будет пилотом Artemis III. Он провел в космосе более 300 дней.

Американцы Андре Дуглас и Фрэнк Рубио будут являться специалистами миссии. Поделиться

Отмечается, что Боб Гайнц станет резервным членом экипажа. Он является лётчиком-испытателем, который провел в космосе 170 дней и может выполнять любую роль, необходимую в рамках миссии.

Первоначально планировалось, что эта миссия станет первой с высадкой людей на Луну со времен миссии Apollo 17 в 1972 году.

Два астронавта должны были высадиться вблизи южного полюса Луны и провести неделю на поверхности.

Однако в феврале этого года NASA изменило этот план и заявило, что миссия будет выполняться только на низкой околоземной орбите, немного глубже в космосе, чем Международная космическая станция, и будет стыковываться с прототипами лунных посадочных модулей. Поделиться

Глава NASA Джаред Айзекман заявил, что миссия Artemis III, тем не менее, будет «самой сложной в истории».